49ers repetirão a fórmula em 2025 com Kyle Shanahan e John Lynch, apesar de um 2024 desastroso

Kyle Shanahan e John Lynch devem continuar sua jornada com o San Francisco 49ers na próxima temporada, apesar dos desafios enfrentados durante a campanha de 2024. Proprietário da equipe Jed York deixou isso claro em uma conversa recente com o The San Francisco Standard, expressando sua apoio constante à dupla treinador-gerente geral.

York afirmou: “Eles não vão a lugar nenhum“reforçando a ideia de que a parceria de sucesso permanecerá intacta. Esta garantia surge em meio a rumores sobre o relacionamento de Shanahan interesse potencial de outras equipes procurando um treinador principal. York enfatizou: “Você pode escrever isso, com certeza.”

Relatórios da ESPN Adam Schefter apoiar a posição de York, indicando que os 49ers não têm planos de negociar com Shanahan, que também expressou seu desejo de ficar. No início deste mês, ele abordou diretamente as especulações comerciais, dizendo: “Eu não quero estar em nenhum lugar do mundo mais do que aqui.” Este compromisso reflete a visão de longo prazo que Shanahan e Lynch cultivaram desde que ingressaram na organização em 2017.

Lynch compartilhou pensamentos semelhantes durante uma entrevista em 8 de dezembro, antes do jogo dos 49ers contra o Ursos de Chicago. Comentando sobre a conversa em torno do futuro de Shanahan, Lynch comentou: “Achei toda a discussão sobre Kyle e algumas coisas bastante cômicas..” Ele destacou suas conquistas significativas, destacando: “Vencemos quatro dos últimos cinco campeonatos da divisão. Estivemos em dois Super Bowls. O padrão aqui é ganhar campeonatos e estamos aquém disso, mas temos um excelente treinador.”

As lutas recentes dos 49ers têm sido surpreendentes, dada a sua história de fortes desempenhos sob Shanahan e Lynch. Após uma derrota para o Detroit Lions o recorde de São Francisco agora é de 6-10 marcando sua primeira temporada de derrotas desde 2020. No entanto, as realizações de Shanahan e Lynch são dignas de nota. Em suas oito temporadas na franquia, eles levaram o time a quatro participações em jogos do campeonato NFC e duas corridas no Super Bowl.

Shanahan e Lynch garantiram extensões plurianuais em setembro de 2023solidificando seus papéis dentro da organização. Embora esta temporada tenha apresentado desafios significativos, o endosso público de York ressalta a fé em sua liderança. Por enquanto, quaisquer discussões sobre saídas permanecem especulativas, já que Shanahan e Lynch parecem dedicados a guiar os 49ers de volta à glória do campeonato.