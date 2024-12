CNN

A Casa Branca de Biden está trabalhando cada vez mais estreitamente com autoridades do novo governo enquanto corre para tentar chegar a um cessar-fogo e um acordo de reféns para interromper a guerra em Gaza entre Israel e o Hamas antes da posse de Donald Trump em 20 de janeiro, de acordo com várias pessoas familiarizadas. com as discussões.

Na sequência do recente cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah no Líbano, as conversações sobre um acordo sobre Gaza foram retomadas rápida mas silenciosamente, com as autoridades norte-americanas marcadas por um ano de esforços hesitantes que não levaram a lado nenhum.

Não só a Casa Branca de Biden gostaria de finalmente chegar a um cessar-fogo nas suas últimas semanas no cargo, mas o desejo de Trump de iniciar o seu segundo mandato com os conflitos do Líbano e de Gaza encerrados e com os reféns detidos pelo Hamas libertados deu nova vida a uma quadro que entrou em colapso há vários meses.

Cinco fontes familiarizadas com as conversas disseram que tem havido uma coordenação estreita, com a equipe de Trump sendo mantida informada sobre o trabalho sensível e meticuloso da administração de Joe Biden.

Os principais esforços ainda estão a ser guiados pela equipa de Biden e pelos dois responsáveis ​​que conduziram o acordo de cessar-fogo, o diretor da CIA, Bill Burns, e Brett McGurk, da Casa Branca. O seu homólogo no campo de Trump é Steve Witkoff, o recentemente nomeado enviado de Trump para o Médio Oriente.

Witkoff visitou Israel e o Catar no final de novembro, disseram duas fontes familiarizadas com sua viagem. Na sua reunião com o primeiro-ministro do Catar, principal mediador das conversações, discutiram a guerra em Gaza e o potencial para um acordo de cessar-fogo.

Numa publicação nas redes sociais na semana passada, Trump proclamou que queria que os reféns fossem libertados antes da sua posse, alertando que caso contrário: “Haverá TODO O INFERNO A PAGAR no Médio Oriente, e para os responsáveis ​​que perpetraram estes crimes. atrocidades contra a humanidade.”

Durante uma conferência sobre bitcoin em Abu Dhabi, Witkoff repetiu seu chefe, dizendo à Reuters: “Ouça o que o presidente tem a dizer. Não será um dia bonito se eles não forem liberados.”

O secretário de Estado, Antony Blinken, até tentou distorcer o aviso belicoso de Trump, dizendo também à Reuters que o cargo do presidente eleito era “um reflexo poderoso do facto de que nós, como americanos, estamos determinados a recuperar os reféns”.

“Acho que é uma posição forte entre os partidos mantidos pelos Estados Unidos, e vamos seguir todos os caminhos que pudermos no tempo que nos resta para tentar recuperar os reféns e conseguir um cessar-fogo”, acrescentou. “E acho que a declaração do presidente eleito reforça isso.”

Apesar das acentuadas diferenças políticas entre Biden e Trump em inúmeras questões, os actuais responsáveis ​​da administração acolheram favoravelmente o apoio do presidente eleito, em vez de verem conflito no trabalho para tentar apoiar um acordo de reféns.

“Tanto as equipes que saem quanto as que chegam estão em contato constante, então haverá uma transição tranquila”, disse o conselheiro de segurança nacional Jake Sullivan na segunda-feira na CBS, acrescentando que passou “um tempo considerável” informando seu esperado sucessor, o deputado Mike Waltz, sobre Síria no fim de semana.

Trump resistiu às especulações de que poderia preferir ver o fim da guerra de 14 meses sob seu comando, surpreendendo alguns que pensavam que isso poderia significar mais crédito para os 47o presidente.

“Ele ainda vai querer receber o crédito, ele ainda vai querer a vitória”, disse uma fonte familiarizada com o pensamento de Trump. “Mas ele receberá crédito por manter o cessar-fogo.”

Witkoff não respondeu a um pedido de comentário. A CNN entrou em contato com a equipe de transição de Trump.

Um ano após o colapso da última trégua em Gaza, os participantes nas conversações são claros quanto aos seus esforços, mas sóbrios quanto à probabilidade de sucesso.

“Não vou sentar aqui e descrever as complexidades das negociações em público, mas acreditamos firmemente que um cessar-fogo é possível”, disse Jon Finer, vice-conselheiro de segurança nacional de Biden, à CNN na segunda-feira. “É uma grande prioridade desta administração tentar conseguir isso.”

O outro principal conselheiro para o Médio Oriente que Trump nomeou, Massad Boulos, disse recentemente que a guerra está “praticamente terminada” e que apenas permanece a questão de um acordo de reféns, que deverá acontecer “imediatamente” e não estar ligado a qualquer “dia seguinte”. ”planos.

“Pode haver algum desacordo sobre certos palestinos [to be released in the deal]mas, fora isso, os dois campos concordaram com as linhas gerais de um acordo”, disse Boulos ao canal francês Le Point.

A enxurrada de contatos e viagens de autoridades de Biden e Trump incluirá em breve uma viagem de Sullivan a Israel esta semana para conversações sobre uma série de questões, incluindo Gaza. Ele segue James Rubin, um importante deputado de Blinken, que visitou Jerusalém na semana passada.

Membros-chave da equipa de segurança nacional de Trump – e o próprio presidente eleito – também estiveram envolvidos com membros do governo israelita, incluindo o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O novo conselheiro de segurança nacional Waltz reuniu-se recentemente em Washington com o assessor mais próximo de Netanyahu, Ron Dermer, de acordo com uma fonte familiarizada com a reunião.

Acredita-se que o Hamas e outros grupos mantenham 100 reféns em Gaza – todos, exceto quatro, foram capturados em 7 de outubro de 2023. Acredita-se que cerca de metade ainda esteja viva, de acordo com pessoas familiarizadas com os serviços de inteligência.

O quadro novamente em discussão reflecte esforços anteriores liderados pela administração Biden, Qatar e Egipto, nos quais uma primeira fase “humanitária” veria as restantes mulheres, idosos e reféns feridos serem libertados em troca de centenas de prisioneiros palestinianos.

A Turquia está agora envolvida nas discussões desde que o Qatar fechou o escritório político do Hamas em Doha e grande parte da equipa de negociação se mudou para a Turquia, de acordo com um diplomata envolvido nas conversações.

Um grande ponto de discórdia nas discussões foi a insistência do Hamas de que não haveria cessar-fogo sem garantias antecipadas de que Israel acabaria totalmente com a guerra, o que Netanyahu se recusou a fazer. O Hamas recuou nessa exigência antes do fracasso das negociações, e não está claro qual é a sua situação, especialmente após o assassinato do líder do grupo, Yahya Sinwar, por Israel.

Uma fonte familiarizada com as negociações disse à CNN que Israel está a ver mais flexibilidade por parte do Hamas e que o Qatar está a aplicar mais pressão sobre o grupo militante baseado em Gaza, enquanto Doha tenta cair nas boas graças de Trump antes da sua tomada de posse.

“Negociações indiretas estão em andamento. Podemos estar mais optimistas do que antes – mas ainda não chegámos lá. Espero que estejamos lá”, disse o ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, na segunda-feira.

Trump nomeou Adam Boehler, que trabalhou em seu primeiro governo e é amigo de faculdade de seu genro Jared Kushner, para atuar como seu principal funcionário para assuntos de reféns.

Um ex-oficial de segurança nacional que trabalhou na primeira administração do presidente eleito disse esperar que Boehler assuma um papel mais ativo nas negociações de Gaza do que o cargo de Biden, que se chama SPEHA.

Ruby Chen, cujo filho Itay Chen foi feito refém e posteriormente confirmado como morto em 7 de outubro, disse à CNN que espera que a seleção de Boehler “dê a ele o mandato para ter sucesso em nosso caso”.

“A SPEHA pode dedicar 100% do seu tempo” aos reféns dos EUA, disse Ruby Chen, observando que o escritório “tem aprovação do Congresso para realmente ter conversas dialetais com organizações terroristas”.

“Então pode haver um lugar para SPEHA Adam [Boehler] realmente assumir a liderança em conversas diretas com o Hamas para discutir a libertação dos reféns na nova administração”, disse ele.

Eugenia Yosef e Dana Karni, da CNN, contribuíram para este relatório.