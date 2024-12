A altercação do jantar de Jamie Foxx começou com um ponteiro laser projetando o pênis

De todas as coisas, um ponteiro laser fálico está no centro do Jamie Foxx disputa no jantar de aniversário, e descobriu-se que sua briga era com o pessoal da produtora da franquia ‘Jackass’ … TMZ descobriu.

Várias fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ… Jamie ficou chateado durante a noite na casa do Sr. Chow estava em Bev Hills quando alguém de uma festa privada na área VIP do andar de cima apontou um laser para sua mesa, projetando a imagem de um pênis.

Disseram-nos que Jamie estava particularmente chateado porque seus filhos estavam à mesa, e ele sentiu que a imagem era perturbadora – então, ele subiu até a sala VIP e pediu ao pessoal de lá que cortasse, deixando claro que não. não acho a piada deles engraçada.

Nossas fontes dizem que a sala VIP foi alugada na sexta à noite pela Dickhouse Productions, que pertence e é operada por Johnny Knoxville, Jeff Tremaine dar Spike Jonze da fama de ‘Jackass’.

Disseram-nos que nenhuma das estrelas de ‘Jackass’ estava na festa de Natal… em vez disso, o grupo incluía membros da equipe que trabalham para a produtora.

Uma pessoa que estava na festa de aniversário de Jamie disse ao TMZ… Jamie tinha cerca de 50 pessoas em sua mesa, e foi um evento sério voltado para comemorar sua segunda chance na vida após o derrame.

Disseram-nos que o pessoal da festa de Natal na sala VIP enviou uma bebida a Jamie no início da noite, que ele aceitou, mas não bebeu – ele não está consumindo álcool atualmente – e o garçom disse mais tarde a Jamie: “Eles estão acenando para você, acene de volta”, e apontou para a seção VIP, onde 12 caras estavam tentando chamar sua atenção.

O convidado do jantar de Jamie diz que a mesa ficou confusa com o pessoal da festa rindo durante a conversa… até que notaram o laser em forma de pênis brilhando sobre a mesa.

A façanha desencadeou Jamie – disseram-nos que ele exclamou: “Na frente das minhas filhas?”



Nossas fontes dizem que Jamie, junto com alguns amigos, foi até o VIP para perguntar aos caras de lá por que eles fizeram isso… e as coisas pioraram.

Fomos informados de que um membro da tripulação de “Jackass Forever” supostamente jogou um copo grosso que acabou atingindo Jamie no rosto, e cortando a boca.

Nossas fontes dizem que Jamie ficou lá sangrando e disse: “É meu aniversário, o que há de errado com você?” Disseram-nos que JF saiu rapidamente do restaurante para levar pontos.

Agora, uma fonte ligada à equipe de ‘Jackass’ diz que Jamie teve apoio com ele quando subiu as escadas, e houve um impasse tenso – e às vezes físico – entre as partes.



Advogado Bryan Freedmanque representa a Dickhouse Productions, disse ao TMZ… “Embora a equipe tenha o maior respeito por Jamie, a versão dos eventos que foi apresentada é totalmente imprecisa e profundamente injusta para aqueles que compareceram à celebração do feriado naquela noite.”

Depois que Jamie saiu, fomos informados de que a festa privada continuou agressiva com os amigos de Jamie… e o Sr. A equipe de Chow acabou chamando a polícia.



Jamie não estava lá para falar com a polícia no restaurante, mas fomos informados de que ele conversou com a polícia sobre o incidente.