CNN

–



O epicentro da transição de Donald Trump está gradualmente a mudar do sul da Flórida para Washington, DC, para se preparar para o regresso do presidente eleito à sede do poder do país, mesmo quando ele prefere aproveitar o brilho do seu triunfo eleitoral em Mar-a- Lago.

Aliados importantes estão guiando as escolhas do Gabinete de Trump através de um desafio de reuniões no Capitólio, trabalhando para amenizar o desconforto dos legisladores em meio a um emaranhado de controvérsias em torno de alguns deles. Outros conselheiros deslocaram-se para a capital do país para preparar o terreno para as primeiras ações de Trump no Salão Oval. E alguns novos funcionários finalmente se envolveram com os seus homólogos cessantes – uma transferência tradicionalmente monótona, adiada desta vez por semanas até que os líderes de transição de Trump assinassem acordos obrigatórios com a administração Biden.

As pessoas que trabalham na equipe avançada de Trump também transferiram as operações para DC, onde o planejamento de sua segunda posse está bem encaminhado. Trabalhando em suas novas instalações no prédio da Administração de Serviços Gerais, eles estão trabalhando com o Serviço Secreto e visitando locais para bailes inaugurais e outros eventos auxiliares em antecipação ao dia 20 de janeiro, enquanto juntam as peças que antecederam a chegada de Trump à Casa Branca, fontes envolvidas no o planejamento disse à CNN.

Grupos alinhados com Trump também estão adquirindo escritórios dentro de Beltway, buscando capitalizar sua vitória, enquanto os lobistas de DC buscam maneiras de obter acesso à nova administração, disseram à CNN pessoas familiarizadas com as conversas.

A migração para o norte também inclui alguns dos funcionários de longa data de Trump que permaneceram ao seu lado depois que ele deixou o cargo ou se juntaram à sua operação política depois que ele anunciou seus planos de concorrer novamente. Muitos deles se mudaram para West Palm Beach enquanto ele planejava seu retorno político de sua propriedade próxima.

Agora, uma aquisição de Washington pela Flórida está próxima e o mercado imobiliário de DC está repleto desses legalistas em busca de novas casas e de aumentar suas equipes.

“Parte da razão pela qual estamos todos chegando a DC tão cedo é porque os indicados chegaram mais rápido, o sub-gabinete está começando a se formar, as equipes políticas estão instaladas, e então o que resta é descobrir onde diabos estamos. vou viver e formar pessoal”, disse um conselheiro de Trump. “Tudo está orientado para estarmos tão prontos quanto humanamente possível.”

Durante todo o tempo, Trump permanece praticamente fora da vista em Mar-a-Lago – exceto por aqueles com acesso ao seu clube exclusivo em Palm Beach. Sua agenda pública reduzida incluiu uma rápida viagem a Paris para a reabertura da Catedral de Notre Dame, e na quinta-feira ele aparecerá na Bolsa de Valores de Nova York. Mas, fora isso, ele manteve principalmente sua propriedade palaciana. Postagens nas redes sociais capturaram Trump participando de saraus noturnos, incluindo pelo menos um casamento e galas repletas de estrelas em seu local. Num desses eventos, o grupo conservador Moms for America nomeou Trump como “Homem do Século”. Na terça-feira, Trump estava programado para participar de outra gala do America’s Future PAC, liderada por seu ex-conselheiro de segurança nacional, Mike Flynn, onde Trump deveria presentear os aliados Kid Rock e Tucker Carlson com prêmios, de acordo com um convidado.

Grande parte do trabalho final da transição continua a ser realizado nos escritórios de West Palm Beach, onde está em curso uma vasta operação para ajudar a equipar a próxima administração com pessoas leais que se espera que cumpram fielmente a agenda de Trump. Uma grande parte do processo está a ser supervisionada pelo America First Policy Institute, um grupo de reflexão profundamente conservador, alinhado com Trump, composto em grande parte por antigos e futuros funcionários da administração.

Influenciadores conservadores de sucesso, magnatas de Silicon Valley, legisladores e líderes empresariais deslocaram-se a West Palm Beach para emprestar os seus conhecimentos à transição na construção de empresas e operações em grande escala. Aqueles que procuram ingressar na administração são submetidos a uma série de entrevistas – algumas individuais, outras em grupo – onde as perguntas vão desde a formação do candidato a questões políticas até se acreditam ou não que as eleições de 2020 foram roubadas, uma fonte informada sobre o processo disse à CNN.

Os finalistas são então apresentados a Trump, que preferiu permanecer em Mar-a-Lago o máximo possível por enquanto, depois de tantas viagens durante a campanha, acrescentou a fonte. Ele recusou a maioria dos pedidos para participar de eventos públicos, preferindo rodar e negociar no pátio de seu resort entre as refeições rodeado de amigos e partidas de golfe.

“Ele tem sido muito ativo, mas consegue fazer isso no acampamento base. Ele está feliz em ficar quieto agora”, disse o conselheiro de Trump.

Do jeito que está, o aeroporto de West Palm Beach ainda está ocupado com pessoas que chegam para obter uma audiência com o presidente eleito.

Até agora, Trump recebeu vários líderes estrangeiros, incluindo o presidente argentino, Javier Milei, o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, e o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban. Trump jantou recentemente com Sara, esposa do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, em seu clube de golfe.

Os grupos conservadores também se apressaram em usar Mar-a-Lago como pano de fundo para os seus eventos, dando-lhes a oportunidade de conviver com a elite do MAGA.

No mês passado, Trump, o vice-presidente eleito JD Vance e uma série de novos funcionários do governo falaram na gala do America First Policy Institute. Elon Musk, Robert F. Kennedy Jr., Vivek Ramaswamy, Matt Gaetz, Brooke Rollins e Sylvester Stallone, entre outros, estiveram presentes.

A Turning Point Action, uma organização que desempenhou um papel fundamental para Trump durante a campanha, realizou uma Gala de Inverno em Mar-a-Lago no fim de semana passado, onde os aliados de Trump e os novos funcionários da administração elogiaram o presidente eleito. O fundador do grupo, Charlie Kirk, e o novo vice-chefe de gabinete de Trump, Stephen Miller, estavam entre os que falaram. a escolha de Trump para liderar o FBI, Kash Patel; sua recentemente anunciada conselheira da Casa Branca, Alina Habba, que carregava uma bolsa enfeitada com as letras “FJB”, um acrônimo para “F ** k Joe Biden”; e o comentarista conservador Benny Johnson estavam entre os presentes. O próprio Trump não estava lá, pois voltava de Paris após a reabertura de Notre Dame.

A CNN informou anteriormente que Trump recebeu os executivos-chefes da Pfizer e Eli Lilly para jantar em Mar-a-Lago na semana passada. Kennedy, escolhido por Trump para liderar o Departamento de Saúde e Serviços Humanos, e o Dr. Mehmet Oz, escolhido para os Centros de Serviços Medicare e Medicaid, também compareceram.

Um dos senadores-chave para as esperanças de confirmação das escolhas de Trump – o republicano de Iowa, Joni Ernst – também esteve em Mar-a-Lago no mês passado. Ela e o presidente eleito jantaram no pátio ao lado de Musk e Howard Lutnick, o bilionário executivo de Wall Street que Trump escolheu para secretário de Comércio, e discutiram seu envolvimento na ajuda ao nascente Departamento de Eficiência Governamental do Senado.

Ultimamente, Trump também tem recebido na sua casa na Florida um conjunto cada vez maior de forasteiros políticos, à medida que se afasta dos tradicionais representantes do poder de Washington e dos republicanos em busca de aconselhamento. Isso inclui uma seita cada vez mais influente de capitalistas de risco e executivos de direita do Vale do Silício próximos de Musk, o recém-nomeado czar das criptomoedas David Sacks e outros empreendedores bilionários de tecnologia agora totalmente instalados em sua órbita. O conselheiro de longa data de Trump, Steve Bannon, recentemente libertado da prisão por se recusar a cooperar com a investigação do Congresso sobre o ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos EUA, foi recentemente visto ao lado do presidente eleito também em Mar-a-Lago.

Desde a eleição, Trump deixou a Flórida apenas em algumas ocasiões. No mês passado, ele viajou para Nova York para uma luta no UFC e também acompanhou Musk no lançamento da SpaceX no Texas.

Ele viajou de volta à cidade de Nova York no início deste mês para receber o prêmio “Patriota do Ano” da Fox News e gravar uma entrevista para o “Meet the Press” da NBC. Ele então voou diretamente para Paris.

Após sua visita de quinta-feira à Bolsa de Valores de Nova York, ele retornará a Mar-a-Lago antes de participar do jogo Exército-Marinha em Landover, Maryland, no sábado.

E embora a sua equipa passe mais tempo em Washington, Trump esteve lá apenas uma vez desde a sua vitória para se encontrar com o presidente Joe Biden na Casa Branca e conversar com os republicanos da Câmara perto do Capitólio.

Em vez disso, Trump previu amplamente os seus planos através de publicações nas redes sociais. Na terça-feira, por exemplo, ele disse no Truth Social que, sob a sua administração, o governo dos EUA oferecerá aprovação rápida às empresas que planeiam investir mil milhões de dólares na produção nacional.

“PREPARE-SE PARA BALANÇAR!!!” Trump concluiu sua postagem.

Kayla Tausche e Alejandra Jaramillo, da CNN, contribuíram para este relatório.