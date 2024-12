A ausência de Taylor Swift no jogo de Natal de Travis Kelce gera rumores de um drama oculto

TO jogo do dia de Natal do Kansas City Chiefs contra o Pittsburgh Steelers já estava cheio de emoção, com o time subindo para uma vantagem de 13-6. No entanto, a maior surpresa para muitos torcedores não estava em campo – foi a notável ausência de Taylor Swift, que se tornou uma presença constante nos jogos em casa de seu namorado Travis Kelce. Com os holofotes voltados tanto para a pressão dos Chiefs nos playoffs quanto para o relacionamento de Swift com a estrela, sua escolha de não comparecer deixou fãs e tablóides fervilhando de especulações.

Taylor Swift abraça carinhosamente a namorada de Chris Jones antes de ele ser nocauteado no Chiefs vs Steelers

Embora Swift tenha participado da vitória de Kelce na semana 16 sobre o Houston Texans poucos dias antes, a cantora decidiu pular este jogo de estrada, alegando preocupações de segurança. Esta explicação pode parecer razoável à primeira vista, mas fontes próximas a Swift sugerem que sua decisão pode envolver mais.

“Taylor sempre foi muito estratégica em relação às suas aparências”, uma fonte revelou. “Mas desta vez, parece que há mais coisas acontecendo abaixo da superfície. As pessoas estão sussurrando sobre possíveis problemas privados entre ela e Travis que ela está optando por manter fora dos holofotes.”

A ausência de Swift alimentou especulações de que seu relacionamento com Kelce poderia estar enfrentando desafios, e alguns se perguntam se sua ausência faz parte de um esforço mais amplo para recuperar a privacidade depois de um ano dominado pela atenção da mídia. Enquanto os Chiefs almejam a semente número 1 da AFC, as perguntas não respondidas em torno do não comparecimento de Swift podem ofuscar o jogo em si, deixando os fãs se perguntando o que realmente está acontecendo a portas fechadas.