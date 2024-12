CNN

A Polícia do Capitólio dos EUA prendeu uma pessoa que a deputada Nancy Mace disse que a “abordou fisicamente” na terça-feira, disse o republicano da Carolina do Sul em um post no X.

“Fui abordado fisicamente esta noite no Capitólio por causa da minha luta para proteger as mulheres. A polícia do Capitólio o prendeu. Toda a violência e ameaças continuam a provar o nosso ponto de vista. As mulheres merecem estar seguras. Suas ameaças não vão impedir minha luta pelas mulheres!” Mace disse.

“Uma nova cinta para meu pulso e um pouco de gelo para meu braço e vai sarar muito bem”, ela também postou.

Questionada sobre a alegação de Mace, a Polícia do Capitólio disse que recebeu um relatório pouco depois das 18h de um escritório de um membro do Congresso sobre um incidente no edifício de escritórios Rayburn. Oficiais e agentes da Seção de Avaliação de Ameaças rastrearam e prenderam um suspeito, acusando-o de agredir um funcionário do governo, disse a agência.

A CNN entrou em contato com o escritório de Mace para obter detalhes adicionais.

No mês passado, a republicana da Carolina do Sul ganhou as manchetes quando apresentou uma resolução para proibir mulheres transexuais de usar banheiros femininos no Capitólio e apresentou uma legislação mais ampla que se aplicaria a todos os edifícios federais e escolas financiadas pelo governo federal. As medidas seguiram-se à eleição da deputada democrata eleita Sarah McBride, de Delaware, que será a primeira pessoa transgênero assumida a servir no Congresso.

Após a derrubada da Suprema Corte Roe v. em 2022 e os esforços do seu partido para manter as eleitoras mulheres, Mace disse frequentemente que está à procura de formas de mostrar que o Partido Republicano é “pró-mulheres”.