A escalação do card de luta final do UFC 310 revela dois ex-campeões nas preliminares

A escalação final do UFC 310 agora está definida com uma ordem de luta que inclui uma dupla de ex-campeões decorando as preliminares.

Houve mais do que algumas mudanças no pay-per-view final do UFC em 2024, principalmente depois que o campeão meio-médio Belal Muhammad foi eliminado do card devido a uma infecção no pé que o impediu de enfrentar Shavkat Rakhmonov na luta principal.

Agora, o rei peso mosca Alexandre Pantoja defende o cinturão na luta principal contra o estreante Kai Asakura, que consegue o ouro do UFC em sua primeira luta pela promoção, após ter governado anteriormente no RIZIN, no Japão.

Quanto a Rakhmonov, ele permaneceu no card, mas agora enfrenta Ian Machado Garry em um co-evento principal de cinco rounds que quase certamente deve coroar o desafiante número 1 no peso meio-médio, com o vencedor enfrentando Muhammad assim que estiver saudável o suficiente para competir. novamente em 2025.

Talvez a maior surpresa não sejam as lutas do card, mas sim a ordem das lutas.

O ex-campeão peso galo Aljamain Sterling faz sua segunda aparição na categoria até 145 libras em uma luta crucial contra o invicto mauler Movsar Evloev em uma luta que pode levar o vencedor à disputa pelo título. Embora a luta de alto nível tenha possíveis implicações pelo título, Sterling e Evloev estão na verdade competindo na parte preliminar do card do UFC 310.

Enquanto isso, Chris Weidman agora é a atração principal das primeiras preliminares depois que sua luta contra Eryk Anders foi cancelada do UFC 309 e transferida para o UFC 310 no sábado. Anders adoeceu pouco antes de enfrentar Weidman em Nova York, em novembro, então a luta foi cancelada e eventualmente remarcada.

Os pesos médios se enfrentam nas primeiras preliminares do que é, em última análise, um card bastante completo do UFC 310. Aqui está a ordem oficial das lutas do UFC 310, conforme promoção.

Card principal do UFC 310 (22h ET na ESPN + pay-per-view)

EVENTO PRINCIPAL: Alexandre Pantoja vs. Kai Asakura

Shavkat Rakhmonov vs. Ian Machado Garry

Ciryl Gane x Alexander Volkov

Bryce Mitchell x Kron Gracie

Nate Landwehr x Doo Ho Choi

PRELIMES DO UFC 310 (20h ET na ESPN 2/ESPN +)

Dominick Reyes x Anthony Smith

Vicente Luque vs. Themba Gorimbo

Movsar Evloev x Aljamain Sterling

Batalha de Bryan x Randy Brown

PRELIMES ANTECIPADOS DO UFC 310 (18h horário do leste dos EUA)

Chris Weidman vs. Erik Anders

Cody Durden x Joshua Van

Michael Chiesa x Max Griffin

Clay Guida x Chase Hooper

Kennedy Nzechukwu vs. Lukasz Brzeski