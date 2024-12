A mãe de Luigi Mangione disse à polícia que ‘pode ser algo que ela possa vê-lo fazendo’

Luigi Mangione a mãe de ele sabia que ele era capaz de ações extremas – insinuando seu atual estado de espírito quando questionado pela polícia poucos dias antes de sua prisão pelo assassinato do CEO da UnitedHealthcare Brian Thompson .

Após a acusação de assassinato em primeiro grau de Luigi na terça-feira, o chefe dos detetives da NYPD José Kenny revelou durante uma conferência de imprensa da promotoria de Manhattan que, antes de sua prisão, eles ligaram para a mãe do suspeito, Kathleen Mangioneenquanto examinava uma denúncia do escritório do FBI de São Francisco relacionada a um caso de pessoa desaparecida.