Donald Trump descarrilou as suas acusações de subversão eleitoral de 2020 ao reconquistar a Casa Branca, mas dezenas dos seus aliados ainda enfrentam processos criminais estatais que ele, mesmo como presidente, não pode encerrar ou provocar um curto-circuito com indultos.

Desde a eleição, os procuradores democratas na Geórgia, Michigan, Arizona e Wisconsin comprometeram-se a avançar com os processos contra os aliados de Trump que estiveram envolvidos na conspiração dos “eleitores falsos”, que tentou anular a sua derrota em 2020 nesses estados.

O procurador-geral de Nevada, Aaron Ford, outro democrata, também disse à CNN que planeja em breve apresentar uma nova acusação recarregando os falsos eleitores de 2020 de seu estado. (Seu caso original foi rejeitado por um juiz devido a questões jurisdicionais.)

“Não tomo decisões com base em quem é o presidente”, disse Ford. “Eu tomo decisões com base no estado de direito. E esses eleitores estaduais, em nossa opinião, violaram as leis do estado de Nevada que merecem ser processadas”, disse Ford, acrescentando: “Este caso não vai desaparecer”.

Um total de 45 aliados e assessores de Trump enfrentam atualmente acusações nestes quatro estados, prevendo-se que outros seis sejam indiciados em breve no Nevada. Embora muitos réus sejam funcionários de partidos estaduais ou ativistas republicanos pouco conhecidos, alguns são figuras proeminentes da órbita de Trump, incluindo o ex-chefe de gabinete da Casa Branca, Mark Meadows, seu ex-advogado pessoal Rudy Giuliani e o conselheiro Boris Epshteyn.

A acusação de subversão eleitoral federal contra Trump, apresentada pelo conselheiro especial do Departamento de Justiça, Jack Smith, já foi rejeitada. E embora o caso da Geórgia contra Trump e os seus 14 co-réus permaneça no limbo, o estado provavelmente não avançará com as acusações contra Trump enquanto ele for o presidente em exercício. Os advogados de Trump pediram recentemente a um tribunal que rejeitasse as suas acusações, citando a sua reeleição.

“Tudo isso demonstra a singularidade das questões jurídicas que cercam o presidente Trump”, disse Elliot Williams, analista jurídico da CNN e ex-procurador do Departamento de Justiça. “O que acontece quando um réu é a única pessoa no país imune a processo, mas os co-réus são acusados ​​da mesma conduta? Todos os outros réus estão presos.

Quatro anos após os supostos crimes, nenhum dos outros casos deverá ir a julgamento tão cedo. Um juiz de Michigan decidirá nos próximos meses se o caso pode prosseguir para julgamento. A data do julgamento é 2026 para a acusação no Arizona. E os réus de Wisconsin terão suas primeiras comparências no tribunal ainda esta semana.

Os tribunais nunca resolveram definitivamente a questão de saber se um procurador estadual, como o procurador distrital do condado de Fulton, Fani Willis, pode processar um presidente em exercício.

Também não está claro o que a vitória de Trump poderá significar para a capacidade de Willis de avançar com o caso contra os outros co-réus. Algumas fontes familiarizadas com o caso sugeriram que os promotores poderiam tentar separar o caso de Trump dos outros réus.

Além de Trump, Giuliani e Meadows são os dois réus de maior destaque no caso da Geórgia. O advogado de Giuliani alertou anteriormente seu cliente que ele poderia se tornar o principal alvo dos promotores se Trump fosse afastado do caso, disse uma fonte familiarizada com a discussão à CNN.

Meadows também continua a lutar contra as acusações contra ele na Geórgia. No mês passado, o Supremo Tribunal dos EUA recusou-se a deixá-lo transferir o seu caso para um tribunal federal, o que ele esperava fazer para poder invocar protecções de imunidade federais.

Duas semanas após as eleições de novembro, o Tribunal de Apelações da Geórgia cancelou abruptamente os argumentos orais sobre a questão de saber se a promotora distrital da área de Atlanta que abriu o caso deveria ser desqualificada por alegações de que ela tinha um relacionamento romântico impróprio com seu principal vice que cuidava do caso.

Trump agora quer que o tribunal de apelações ignore esse assunto e rejeite todo o caso. Num documento apresentado na quarta-feira, o advogado de Trump, Steve Sadow, argumentou que “um presidente em exercício está completamente imune a acusações ou a qualquer processo criminal, estadual ou federal”.

A procuradora-geral de Michigan, Dana Nessel, uma democrata, foi a primeira promotora do país a apresentar acusações contra qualquer um dos falsos eleitores. Mas desde o anúncio das acusações em julho de 2023, o processo atolou em manobras pré-julgamento.

Um juiz de Michigan está avaliando se há provas suficientes para prosseguir com o julgamento. O mais cedo que uma decisão poderá chegar para alguns réus será em janeiro, mas para alguns outros réus, não haverá uma decisão antes de março, de acordo com documentos judiciais.

Um porta-voz do gabinete de Nessel, Danny Wimmer, disse num e-mail que a acusação “permanece em curso e inabalável, inalterada até ao resultado da eleição em Novembro”.

Dos 16 réus originais, apenas um concordou em cooperar, em troca da retirada das acusações. Os demais se declararam inocentes.

“Para os 16 de Michigan, como ficamos conhecidos… já se passaram quatro anos e não tivemos um julgamento justo e rápido”, disse Michele Lundgren, uma falsa eleitora de Detroit. “Tivemos uma acusação horrível pairando sobre nossas cabeças. Quando foi lançado, eu era o flagelo dos meus amigos… então (disse Nessel) tentei derrubar a democracia – vamos lá.”

“Compartilho a frustração de que este processo esteja demorando muito mais do que o normal, mas quero ter certeza de que o tribunal tome a decisão correta”, disse Kevin Kijewski, advogado de Clifford Frost, um dos falsos eleitores acusados.

Ele observou que o Departamento de Justiça sob Trump poderia dar o seu apoio a um recurso que ele está interpondo no tribunal federal visando encerrar a promotoria estadual, alegando que o caso estava politicamente contaminado.

Kijewski também levantou a possibilidade de que o seu Departamento de Justiça pudesse iniciar “algum tipo de investigação” no gabinete de Nessel por instaurar um processo de “má-fé”. Trump criticou repetidamente os processos contra ele e os seus aliados, e apelou publicamente à prisão de alguns dos procuradores.

O caso do Arizona também permanece no ar. Um juiz definiu anteriormente a data do julgamento para 2026, mas o mesmo juiz recentemente se retirou do caso depois que surgiu um e-mail no qual ele pedia a outros juízes que se manifestassem contra os ataques à vice-presidente Kamala Harris.

Embora o juiz tenha deixado claro anteriormente que pretendia se afastar antes do julgamento, sua saída antes do planejado levanta questões sobre os próximos passos. Em parte, isso acontece porque ele ainda não se pronunciou sobre uma moção apresentada por vários réus, argumentando que foram injustamente alvo de acusação e que o caso atropela os seus direitos de liberdade de expressão.

Embora Trump não tenha sido acusado no Arizona, ele foi identificado nos documentos de acusação como “co-conspirador 1”. A CNN informou anteriormente que o grande júri manifestou interesse em acusar Trump, juntamente com 18 dos seus aliados, mas os procuradores estaduais pediram-lhes que não o fizessem.

Ford, o procurador-geral democrata em Nevada, acusou os falsos eleitores republicanos do estado em 2020 em dezembro de 2023. Mas um juiz estadual rejeitou as acusações em junho, concordando com o argumento dos eleitores de que não foi apresentado na jurisdição adequada.

Os promotores recorreram da decisão, que foi tomada por motivos processuais. (Os eleitores do Partido Republicano assinaram os certificados fraudulentos em Carson City, não em Las Vegas, onde o caso original foi aberto.) Independentemente de como a Suprema Corte de Nevada decidir esse recurso, Ford disse que está avançando e não se deixa intimidar pela vitória eleitoral de Trump. .

“Dependendo do resultado dessa decisão, voltaremos a Las Vegas, ao condado de Clark, para processar essas ações, ou abriremos um novo processo em um local diferente”, disse Ford à CNN. “Se não recebermos uma resposta até o início de dezembro, abriremos um novo processo em uma jurisdição diferente, para preservar o prazo de prescrição.”

Dois eleitores falsos que enfrentaram acusações – o presidente do Partido Republicano de Nevada, Michael McDonald, e o presidente do Partido Republicano do condado de Clark, Jesse Law – estão servindo como eleitores reais este ano. Eles assinarão certificados eleitorais autênticos em 17 de dezembro, porque Trump venceu Nevada.