A namorada de Tom Sandoval, Victoria Lee Robinson, esclarece alegação de traição

Estrela de reality show por Tom Sandoval foi justificado, ao que parece, depois que sua namorada disse ao mundo que ele a traiu com sua melhor amiga… mas sua namorada agora esclareceu sua alegação.

Modelo Victoria Lee Robinson levantou as sobrancelhas e gerou rumores de rompimento quando ela postou uma história do Instagram agora excluída: “uau… vocês estavam certos. O tigre nunca muda suas listras… ele aparentemente ama os melhores amigos. Eu me sinto uma idiota. completamente de coração partido” – o que parece uma acusação bastante direta.