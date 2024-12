A polêmica tatuagem de Natal de Taylor Swift e Travis Kelce choca Vancouver

UMTaylor Swift se prepara para a etapa final de sua Eras Tour, que quebrou recordes, em Vancouver, oUma empresa local gerou um frenesi nas redes sociais com seu tributo único e altamente polêmico ao ícone pop e seu namorado estrela da NFL, Travis Kelce.

O estúdio de tatuagem, Adrenaline Vancity, ocupou o centro do palco com uma vitrine apresentando Swift e Kelce em uma reviravolta inesperada de férias. A exibição mostra Swift abraçando outra mulher embalando um bebê apelidado de “Baby Travis”. A criança apresenta o rosto de Kelce, completo com sua barba característica, e toda a cena é rotulada como “Merry Swiftmas”.

A mídia social não pode desviar o olhar

A estranha representação rapidamente se tornou viral depois que um usuário compartilhou uma foto no X (antigo Twitter) com a legenda:

“Visto na vitrine de uma loja de tatuagem em Granville, em Vancouver, lol, fiquei surpreso como O QUE é isso.” As reações variaram do choque à diversão: “Socorro, literalmente o quê?” um comentarista escreveu. Outro brincou com uma letra de Swift: “Querido, estou com medo”. Outros encontraram humor no design não convencional. “O bebê que Travis está me enviando”, dizia um tweet, enquanto outro brincava: “Ela é Tay Mother e Tay Father”.

Com os shows de Swift em Vancouver marcando a conclusão de sua turnê histórica, fãs e empresas não mediram esforços para homenagear a chegada da estrela pop. Enquanto alguns acham a exibição com tema natalino da loja de tatuagem inteligente e engraçada, outros a consideram inadequada e quase desrespeitosa.

Swift subirá ao palco às BC Place Stadium de Vancouver para três shows com ingressos esgotados nos dias 6, 7 e 8 de dezembroencerrando o que foi uma era monumental em sua carreira. Quer a façanha do estúdio de tatuagem seja uma homenagem ou apenas uma manobra para chamar a atenção, uma coisa é certa: todo mundo fala.