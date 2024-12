A renúncia de La Bomba terá impacto na Copa do Mundo de 2026 no México?

O mais grave não é que o Plano A tenha sido destruído, mas sim que o futebol mexicano nem sequer tem um Plano B.

LOS ANGELES – Juan Carlos Rodríguez ele renuncia ao cargo de Alto Comissário e o futebol mexicano permanece como o encontrou: em crise, dividido, sem projeto, à beira do colapso e sem cumprir as mudanças substanciais prometidas por seu antecessor Yon de Luisa em 1º de dezembro de 2022. , poucas horas depois de a Seleção Mexicana ser eliminada na fase de grupos do Copa do Mundo do Catar.

O mais grave não é que o Plano A tenha sido destruído, mas que o futebol mexicano nem sequer tem um Plano B.

Muitos vídeos, muitos discursos, muitos gráficos, muitas entrevistas dirigidas, muitas newsletters e muitas promessas após a posse em maio de 2023, La Bomba renuncia perante a Assembleia de Proprietários das equipes da Liga Mx.

Abandonou a FMF porque não encontrou eco entre os donos dos clubes para levar a cabo o projeto de um Fundo de Investimento de 1.300 milhões de dólares das mãos da Apollo Global Management, um grupo financeiro que levantou quase US$ 33 bilhões em 2023 e com lucro líquido de quase US$ 7 bilhões no mesmo período.

Vários clubes mexicanos questionaram os procedimentos para consumar este Fundo, desde a dependência, interferência e confidencialidade com que o grupo Apollo seria gerido, afetando os interesses financeiros, e especialmente detalhes íntimos das suas corporações e dos seus procedimentos fiscais.

Após seis meses de visitas e entrevistas diretas com os advogados tributários, trabalhistas e financeiros dos 18 clubes, para refinar os detalhes do Fundo, La Bomba entendeu, em plena assembleia, que aquela longa doutrinação havia sido inútil. E ele deu um passo para o lado. O homem que o fortaleceu em sua breve administração, Emilio Azcárraga Jean, decidiu abandoná-lo à própria sorte.

Quanto a demissão de Juan Carlos La Bomba Rodríguez impacta a Copa do Mundo de 2026? Nada. Absolutamente nada.

1.- Os Comitês Organizadores de Guadalajara, Monterrey e Cidade do México são administrados individualmente, mas com supervisão geral de Jurgen Mainkaembaixador de FIFA no Méxicoe com o apoio de Gabriela Cuevas, representante do Governo Federal.

2.- O projeto deverá continuar com Javier Aguirre enfrentando a Copa do Mundo de 2026 e com Rafa Márquez para a Copa do Mundo de 2030. Dentro de algumas semanas, emissários da Federação Mexicana de Futebol se reunirão com eles. Tanto o Vasco quanto o Kaiser eram pessoas apoiadas por La Bomba. O papel do México na Copa Ouro 2025, Será submetido ao escrutínio dos grupos dissidentes que se opuseram aos projetos de Juan Carlos Rodríguez.

3.- Os trâmites perante a FIFA relativos à Copa do Mundo de 2026 continuam a ter um representante direto: Yon de Luisa, que está no organograma do Comitê Organizador central. À distância, De Luisa aconselhou os donos dos times a convencê-los a votar contra o Fundo de Investimentos.

4.- Dada a inevitável demissão de Ivar Sisniega com o passar dos dias como presidente da FMF e do Duilio Davino na Comissão de Seleções NacionaisHaverá mudanças apenas nas mesas, e o trabalho de Andrés Lillini com equipes menores permanecerá inalterado nos próximos meses.

No final, La Bomba sai sem cumprir nenhum dos objetivos. As promessas feitas por De Luisa e por ele assumidas pública e repetidamente, estavam longe de se concretizar.

O Fundo de Investimento foi a plataforma essencial para a realização dos restantes projetos. Depois que o plano diretor foi abortado, o resto dos planos ruiu.

jogar 1:11 Juan Carlos Rodríguez sai após não conseguir sua ‘transformação do futebol mexicano’ Omar Flores com o relatório da renúncia de ‘La Bomba’ da Assembleia de Proprietários

É necessário especificar que este investimento de 1,3 bilhão de dólares no México, proveniente de capital estrangeiro, esteve entre os dez mais importantes do país durante 2024.

1.- Subida-descida. La Bomba contemplou, com a injeção financeira, fortalecer os clubes da Liga Mx e depois em julho de 2026 reinstalar o mecanismo e também aumentá-lo para 20 clubes. As franquias seriam então avaliadas, pelo menos, entre 200 e 300 milhões de dólaresquando hoje o seu valor real não ultrapassa, na maioria dos casos, os 50 milhões de dólares.

2.- Segurança nos estádios. Parte do 70 milhões de dólares que seriam entregues a cada clubeseria destinado a melhorias nos cenários, com câmeras de vídeo, e serviço de internet de alto ciclo para que o Fan-ID pudesse ser implementado e não entrar em colapso quando o servidor ficasse saturado.

3.- A estrutura básica de força em cada equipe. A FMF fiscalizaria o uso do dinheiro destinado aos clubes, para que fosse corretamente aplicado na formação de jogadoras de futebol, além de fortalecer os times femininos. Aquele clube que não cumprisse teria interrompido o fluxo desses 70 milhões de dólares, que não seriam entregues de uma só vez, mas sim através do cumprimento de projetos particulares.

4.- Redução de estrangeiros. O número de jogadores de futebol não treinados no México permaneceria até maio de 2027. Para o Apertura 2027, o número de jogadores de futebol estrangeiros seria reduzido para seis, porque os clubes já teriam dois anos e meio de desenvolvimento de seus próprios talentos.

5.- Gestão global de emissões televisivas. Seria administrado um fundo comum para controlar os custos e benefícios dos direitos de transmissão dos times. Haveria uma distribuição mais equitativa com menos contratos leoninos. Até nos aspectos técnicos, bom, hoje há emissoras de televisão que transmitem com 10 câmeras e outras com 25.

Mikel Arriola continua no comando das negociações para tentar salvar o projeto do Fundo de Investimentos. No entanto, o ex-candidato do PRI ao Governo da Cidade do México nunca fez parte das fases críticas nas mesas de trabalho da FMF, começando pela Moelis & Company, até chegar à purificação e seleção da Apollo Global Management.

jogar 4:09 Futebol mexicano, entre a eutanásia e o suicídio A renúncia de Juan Carlos Rodríguez ao cargo de comissário da FMF gerará instabilidade no futebol mexicano, um ano e meio antes da Copa do Mundo.

A sensação ao final do projeto fracassado é que faltou sensibilidade a Juan Carlos Rodríguez para negociar individualmente os votos a favor do Fundo de Investimentos. Antes da sessão de sexta-feira, ele acreditava ter 18 votos garantidos. Com o passar dos minutos, ele percebeu que havia sido traído.

E La Bomba também é questionada por não ter conseguido encontrar um plano diretor que não fosse tão intrusivo nos segredos financeiros, estruturais, organizacionais e na confidencialidade das pessoas que aparecem escondidas em muitos dos clubes, com investimentos secretos. E isso acontece desde clubes como o Chivas até os diferentes grupos multiproprietários: Azteca, Caliente, Orlegi e Pachuca. Muitos desses nomes se tornariam públicos quando os estatutos dos clubes fossem revelados.

E por outro lado, há também a sensação de que o voto contra o seu projeto não foi um voto de punição contra La Bomba, mas diretamente contra Emilio Azcárraga Jean, que no final decidiu abandonar o seu protegido.

Assim, o futebol mexicano, com o Plano A descartado e sem Plano B, recomeçará do zero… de novo, quase 18 meses antes da Copa do Mundo de 2026.