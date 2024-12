A resposta federal aos misteriosos avistamentos de drones atrai críticas bipartidárias

CNN

Legisladores de todo o espectro político criticaram no domingo a resposta do governo federal aos misteriosos avistamentos de drones no Nordeste, enquanto as autoridades enfatizam que não há evidências de uma ameaça à segurança.

As críticas surgem um dia depois de as agências federais que lideram a resposta terem realizado uma coletiva de imprensa que deixou os repórteres e o público com mais perguntas do que respostas, uma vez que minimizaram, mas ao mesmo tempo legitimaram as preocupações sobre os drones denunciados.

Funcionários do Departamento de Segurança Interna e do FBI ofereceram tentativas de descartar ou explicar a origem dos avistamentos relatados, ao mesmo tempo que reconheceram a sua natureza incomum. Um funcionário do FBI apontou semelhanças entre os padrões de voo e os avistamentos de drones, dizendo que é “indicativo de que a aviação tripulada é muitas vezes confundida com aviação não tripulada ou UAS”, referindo-se a sistemas de aeronaves não tripuladas. Dito isto, o funcionário acrescentou: “Sem dúvida – sem dúvida – houve UAS sobrevoando o estado de Nova Jersey”.

“Não sabemos se é malicioso, se é criminoso. Mas direi que… é irresponsável”, disse um funcionário do Departamento de Defesa ao discutir os relatos de drones sobre duas instalações militares em Nova Jersey.

O deputado republicano Mike Waltz da Flórida, novo conselheiro de segurança nacional do presidente eleito Donald Trump, questionou particularmente os drones relatados sobre locais militares e espaços aéreos restritos, incluindo perto da casa de Trump em Bedminster, Nova Jersey.

“Acho que o que a questão dos drones aponta são lacunas em nossas agências, lacunas em nossas autoridades, entre o Departamento de Segurança Interna, as autoridades locais e o Departamento de Defesa”, disse ele ao programa “Face the Nation” da CBS News no domingo. . “Isso aponta para lacunas nas nossas capacidades e na nossa capacidade de reprimir o que está acontecendo aqui. Precisamos chegar ao fundo disso e acho que o governo Biden está trabalhando para fazer isso.”

O deputado democrata Jim Himes, membro graduado do Comitê de Inteligência da Câmara, também expressou frustração com a resposta do governo ao público. “O governo tem a responsabilidade real de divulgar mais informações para que as pessoas entendam melhor quais são os perigos reais”, disse ele no “Fox News Sunday”.

A senadora democrata Amy Klobuchar também pediu transparência por parte do governo federal e uma possível legislação federal sobre o assunto. “Primeiro, precisamos de uma reunião com os membros do Senado para descobrir o que está acontecendo aqui. Segundo, precisamos de mais transparência”, disse o democrata de Minnesota no domingo no “Face the Nation”.

Ela acrescentou que também há necessidade de “novas regras regulatórias”, sugerindo que ela poderia abordar a questão durante o próximo Congresso.

Enquanto isso, no domingo, o secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, procurou tranquilizar o público em meio aos avistamentos.

“Não há dúvida de que as pessoas estão vendo drones. E quero assegurar ao público americano que nós, no governo federal, implantamos recursos, pessoal e tecnologia adicionais para ajudar a Polícia do Estado de Nova Jersey a lidar com os avistamentos de drones”, disse ele no “This Week” da ABC News.

Mayorkas reiterou que as autoridades não estão cientes das preocupações diretas de segurança nacional ligadas aos avistamentos de drones. “Não sabemos de nenhum envolvimento estrangeiro com relação aos avistamentos no Nordeste e estamos vigilantes na investigação deste assunto”, disse ele, acrescentando que as autoridades notificarão o público se isso mudar.

Mayorkas conversou duas vezes com a governadora de Nova York, Kathy Hochul, no sábado, sobre a atividade dos drones, de acordo com uma fonte familiarizada com as conversas. Hochul, uma democrata, anunciou no domingo que as autoridades federais estão implantando um “sistema de detecção de drones de última geração” em seu estado.

À medida que a preocupação com os avistamentos aumentou na semana passada, os políticos de ambos os partidos estão a apelar às autoridades para que tomem mais medidas.

O líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, disse no domingo que está pedindo ao DHS que implante sistemas que usem tecnologia de 360 ​​graus para detectar drones.

“Se você vir um drone no ar sobre sua casa, não deveria ter que sacudir uma bola oito para ver o que é”, disse o democrata de Nova York. “Deveria haver tecnologia melhor. E existe. Precisamos dessa tecnologia aqui em Nova York o mais rápido possível.”

Trump disse na sexta-feira que o governo precisa transmitir mais informações e abater os drones.

“Avistamentos de drones misteriosos em todo o país. Isso pode realmente estar acontecendo sem o conhecimento do nosso governo? Eu não acho! Deixe o público saber, e agora. Caso contrário, derrube-os!!!” o presidente eleito postou no Truth Social.

O senador democrata Richard Blumenthal, de Connecticut, que faz parte do Comitê de Segurança Interna e Assuntos Governamentais do Senado, disse da mesma forma na quinta-feira que a aeronave “deveria ser abatida, se necessário, porque está sobrevoando áreas sensíveis”.

Questionado no domingo sobre a mensagem do presidente eleito apelando ao governo para abater os drones, Mayorkas disse: “Estamos limitados nas nossas autoridades”.

“Temos certas agências dentro do Departamento de Segurança Interna que podem fazer isso, e fora do nosso departamento, mas precisamos que essas autoridades também sejam expandidas”, acrescentou, depois de pedir ao Congresso que expanda as autoridades do governo federal – especificamente para capacitar os governos locais. agências para combater a atividade de drones com supervisão federal.

Himes disse no domingo que tem “confiança” de que os misteriosos drones que estão nas manchetes não são uma ameaça estrangeira do Irã ou da China, que não “colocaria um monte de drones que poderíamos facilmente recuperar sobre o território continental dos Estados Unidos”.

Ele disse que a comunicação insuficiente por parte das agências governamentais, como a Administração Federal de Aviação, levou à disseminação de desinformação.

“Muitos de nós estamos bastante frustrados neste momento”, disse o democrata de Connecticut. “A resposta ‘Não sabemos’ não é uma resposta suficientemente boa. Quando as pessoas estão ansiosas, quando estão nervosas… as pessoas preencherão um vácuo com os seus medos e ansiedades.”

da CNN Sarah Davis, Sam Fossum, Samantha Waldenberg, Aaron Pellish, Gloria Pazmino, Betsy Klein, Zoe Sottile, Josh Campbell, Artemis Moshtaghian e Michelle Watson contribuíram para este relatório.