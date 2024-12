A Suprema Corte rejeita recurso de suborno do ex-tenente-governador de Nova York, Brian Benjamin

CNN

–



A Suprema Corte recusou-se na segunda-feira a revisar as acusações federais de suborno contra o ex-tenente-governador de Nova York Brian Benjamin, um democrata que renunciou há dois anos depois que os promotores disseram que ele buscava contribuições de campanha em troca de um subsídio estadual.

Benjamin, um antigo legislador estadual, disse ao tribunal superior que os procuradores embarcaram num exagero “extremo” ao ligar o seu pedido a um promotor imobiliário local para obter dinheiro de campanha com a sua decisão de garantir uma subvenção estatal de 50.000 dólares para o grupo sem fins lucrativos desse promotor.

A governadora de Nova York, Kathy Hochul, nomeou Benjamin para o cargo quando ela assumiu o cargo principal do estado de Andrew Cuomo após sua renúncia em 2021. Benjamin renunciou em 2022 após ser preso e indiciado por acusações de suborno.

O seu recurso chegou ao Supremo Tribunal numa altura em que tem vindo a enfraquecer significativamente a capacidade dos procuradores federais de apresentar acusações ao abrigo das leis anticorrupção.

O tribunal no início deste ano apoiou um ex-prefeito de Indiana condenado por aceitar US$ 13.000 de uma empresa de transporte rodoviário semanas depois de ter recebido um contrato. Nesse caso, os seis juízes conservadores do tribunal decidiram que as proibições federais de suborno não se aplicam a “gratificações”.

“Repetidas vezes, este tribunal interveio quando os excessos do governo ameaçam arrefecer a actividade política que é fundamental para a nossa democracia e protegida pela Primeira Emenda”, disseram os advogados de Benjamin ao tribunal superior. “Este caso apresenta um exemplo extremo desse exagero.”

O argumento jurídico de Benjamin baseava-se na noção de que os procuradores não tinham estabelecido uma contrapartida explícita, que ele argumentou ser necessária devido às proteções da Primeira Emenda envolvidas no financiamento de campanha. O Departamento de Justiça argumentou que essa posição interpretou mal os precedentes do tribunal e que, processualmente, Benjamin abriu o caso demasiado cedo no seu julgamento.

“Sob uma norma que exige não apenas um quid pro quo, mas que é verbalmente explicitado, todos, exceto os funcionários públicos mais imprudentes, serão capazes de evitar a responsabilidade criminal pela troca de ações oficiais por contribuições de campanha”, argumentou o governo.

As acusações decorrem da decisão de Benjamin em 2019 de concorrer ao cargo de controlador da cidade de Nova York. Benjamin, disseram os promotores, recorreu a um incorporador imobiliário em busca de ajuda para arrecadar dinheiro. Quando o promotor disse que tinha pouca experiência em angariar dinheiro político e que teria de recorrer aos mesmos contribuintes que solicitou para a sua organização sem fins lucrativos, Benjamin respondeu dizendo: “Deixe-me ver o que posso fazer”, de acordo com os autos do tribunal.

Meses depois, Benjamin soube que, como senador estadual, poderia direcionar até US$ 50 mil em fundos estaduais para organizações sem fins lucrativos em seu distrito e optou por direcionar essa doação ao desenvolvedor, disse o Departamento de Justiça. Logo depois, o desenvolvedor pagou a Benjamin três cheques para sua campanha, totalizando US$ 25.000.

Um tribunal distrital federal rejeitou o suborno e outras acusações, mas o Tribunal de Apelações do 2º Circuito dos EUA, com sede em Nova Iorque, apoiou os procuradores e enviou o caso de Benjamin de volta para julgamento.