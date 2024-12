A temporada histórica de Josh Allen – sério, é incrível

CNN

A derrota do Buffalo Bills na semana passada para o Los Angeles Rams foi uma das derrotas mais dolorosas da temporada regular de que me lembro. Como Buffalo poderia desperdiçar um dia histórico de seis touchdowns (três passes e três corridas) do quarterback Josh Allen?

Mas da derrota surge uma esperança crescente deste torcedor obstinado do Bills de que este é finalmente o ano em que o time finalmente ganha o Super Bowl.

A razão é simples: Sr. Allen. Ele está montando um ano histórico que não apenas lhe dará seu primeiro prêmio de MVP, mas sempre manterá os Bills vivos na busca pelo Troféu Lombardi.

Allen é o melhor quarterback da liga quando você olha suas estatísticas de passes e corridas. As estatísticas que tentam fazer isso – como o QBR da ESPN ou os pontos esperados adicionados (que é um componente do QBR) – classificam Allen como o número um. O chamador de Buffalo nunca ficou em primeiro lugar em nenhuma dessas estatísticas no final da temporada.

Allen foi um dos 10 melhores passadores nesta temporada. Ele está entre os 10 primeiros em jardas de passe por tentativa (7,7) e porcentagem de touchdown em passes (5,9). Em ambas as categorias, porém, ele está fora dos cinco primeiros.

O que Allen tem destacado este ano é que ele está jogando um futebol quase sem erros. Ele foi demitido apenas 3,2% das vezes ao tentar passar. Isso está bem abaixo da média de sua carreira de 5,05% e ocupa o segundo lugar na NFL. É menos da metade do nível do quarterback médio (7,06%), o que é exatamente onde está o astro do Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes (7,01%).

O que torna a baixa porcentagem de sacks de Allen tão impressionante é que ele não apenas joga a bola fora para evitar um sack. Ele tenta fazer algo acontecer em quase todas as jogadas – e muitas vezes consegue.

Esse estilo de jogo pode ser arriscado e levar a perdas, o que tem sido uma das principais queixas contra Allen nos últimos anos. Em 2023, ele interceptou 3,1% de todas as tentativas de passe, totalizando 18.

Este ano, porém, Allen lançou apenas uma interceptação a cada 1,3% de tentativas de passe. Isso não é apenas um ponto baixo na carreira de Allen, mas também ocupa o sexto lugar em toda a liga. Allen está bem abaixo da média da liga de 2,1%, enquanto no ano passado estava bem acima dela.

A falta de erros e o alto número de jardas e touchdowns fazem de Allen um passador prolífico. Na verdade, de acordo com as jardas líquidas ajustadas por tentativa (uma estatística que leva em consideração jardas de passe, touchdowns de passe, interceptações e sacks), Allen é o segundo na liga.

O que torna Allen realmente único é quando você leva em consideração sua pressa.

Sim, Allen é o quinto zagueiro em jardas corridas, com 416 jardas. O que torna Allen excelente na corrida é que ele corre para estender os impulsos ou finalizá-los com touchdowns.

Allen tem nove touchdowns corridos este ano, ocupando o segundo lugar entre todos os quarterbacks. Suas 40 primeiras descidas também estão em segundo lugar entre todos os zagueiros.

É isso que diferencia Allen de alguém como Lamar Jackson. Tanto Jackson quanto Allen são ótimos passadores que correm com sucesso. Mas enquanto Jackson é mais como um zagueiro que corre por mais jardas, Allen é como um zagueiro em quem se pode confiar para acumular as jardas necessárias em uma situação de jardas curtas.

Então, se Allen não é como Jackson, com quem ele é? Eu estava tentando encontrar uma analogia histórica para Allen. Alguém que não lança interceptações, não recebe sacks, arremessa muitas jardas (mais de 3.000 para Allen) e corre para muitos touchdowns.

Então decidi inserir as estatísticas de Allen no Stathead e não encontrei absolutamente nada.

Ou seja, Allen é literalmente o único quarterback em 13 jogos que tem as estatísticas que possui em termos de passes e sucesso nas corridas.

Isso corresponde a um meme frequente postado nos fóruns do Bills, inclusive no Reddit: Josh Allen é o único quarterback na história da NFL.

O desempenho de Allen na semana passada é a única razão pela qual os Bills permanecem competitivos quando sua defesa permite um touchdown em quase todas as posses de bola.

Na verdade, não está claro se as chances de Buffalo vencer o Super Bowl diminuíram muito por causa dessa derrota. Eles têm 19% de chance de ganhar tudo, de acordo com o New York Times. Na semana passada, as contas estavam em 20%.

Os Bills ainda têm a melhor chance de vencer o Super Bowl de qualquer time da AFC, se você acredita no Times.

Eu aceito isso qualquer dia.

Houve muitas peças candidatas favoritas na semana passada, mas tenho que escolher uma que combine com o tema deste artigo.

Portanto, optei pelo passe de Allen para Mack Hollins para touchdown. Foi um lance perfeito com Allen acertando Hollins à distância. Em outro ano, Allen poderia ter perdido Hollins ou feito uma escolha. Este ano, ele acertou Hollins por seis pontos.

Depois dessa pontuação, pensei que o Bills poderia fazer um grande retorno. Infelizmente, não era para ser assim.

A gestão tardia do jogo por parte do técnico Sean McDermott deixou muito a desejar. Seja aceitando uma penalidade que permitiu aos Rams duas rebatidas na primeira descida, bem como desperdiçando mais tempo ou pedindo uma corrida de Allen que falhou e basicamente eliminando todas as chances de vitória ao pedir um tempo limite depois que Allen foi empalado, isso me causou muita dor emocional.

Ouso dizer que isso me lembrou de todas as vezes em que eu gritava na televisão quando o ex-técnico do Bills, Doug Marrone, optava por chutar quando a bola estava do lado do campo do outro time. Ele fez isso 39 vezes em duas temporadas e 10 vezes quando o Bills tinha menos de cinco jardas para ganhar na primeira descida, o que é uma quantia ridiculamente alta. McDermott, para seu crédito, só fez isso 17 vezes nas últimas duas temporadas. e apenas duas vezes quando seu time tinha menos de cinco jardas para ganhar a primeira descida.

Nunca desprezei mais um técnico do Bills do que Marrone – um sentimento que acho que todos nós temos sobre um técnico na história de nossos times. Sério, ele era o pior.