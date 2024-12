Alexander Volkov furioso com os juízes do UFC 310 por causa da derrota por decisão ‘besteira’ para Ciryl Gane

Alexander Volkov achou que fez o suficiente para vencer Ciryl Gane desta vez.

Três anos depois do primeiro encontro, uma vitória por decisão unânime de Gane, ele e Volkov novamente foram para o placar no sábado no UFC 310, com Gane novamente saindo por cima. A revanche terminou com uma margem menor, com Gane saindo com uma decisão dividida a seu favor.

Na coletiva pós-luta da noite, Volkov imediatamente abordou seus problemas com a pontuação.

“Foi uma decisão idiota, com certeza”, disse Volkov. “Não sei o que vamos fazer com a decisão, tenho certeza absoluta que venci a luta. Fiz muito mais que Gane em toda a luta. Não sei quem marcou essa luta com ele, quem são os juízes, como eles decidem isso… Não vejo nenhum dano dele para mim e não entendo porque ele venceu a luta.”

Além da trocação esperada dos dois sluggers peso-pesado, a luta também contou com bastante luta agarrada. Gane mostrou um novo foco em lutar contra Volkov no chão, atacando com finalizações, enquanto Volkov se concentrou em trabalhar para conquistar a liderança.

O que quer que Gane estivesse fazendo foi aparentemente suficiente para convencer dois dos juízes, Adalaide Byrd e Junichiro Kamiko, a marcar os dois primeiros rounds para Gane. Foi um acontecimento que chocou Volkov, e ele acha que a equipe de Gane ficou igualmente surpresa.

“Eu vi os olhos da equipe dele e eles não esperavam isso”, disse Volkov. “Eles não esperavam a decisão e ele ficou chateado, por isso meu respeito a Ciryl Gane. Ele não era como um cara que simplesmente saiu da jaula após a decisão, porque ele também não sentia isso. Nada mal ao meu adversário, só não aceito com a comissão. Não posso concordar com isso.”

Quando informado de que Byrd foi um dos juízes envolvidos na decisão amplamente criticada que viu Canelo Alvarez escapar com um empate dividido contra Gennady Golovkin em setembro de 2017, Volkov ficou ainda mais confuso com o resultado do placar.

“O mesmo juiz que julgou boxe e MMA e absolutamente não entende – não sei como isso é possível”, disse Volkov. “Essa é a capital mundial da luta, o UFC com certeza, e não quero falar de toda a comissão, com certeza sei que funciona com caras bons e profissionais, mas como é possível uma mesma pessoa julgar dois diferentes tipos de esportes, e ela toma uma decisão absolutamente ruim em um deles.”

“Não entendo como uma pessoa que não tem conhecimento profissional neste esporte pode não ser requalificada para julgar este esporte ou simplesmente não ser demitida”, acrescentou Volkov com a ajuda de um tradutor russo.

Volkov foi questionado se ele iria apelar e ele disse que sua equipe apresentaria a papelada, embora ele não acredite que isso mudará o resultado, já que é extraordinariamente raro que as comissões anulem decisões que excluam evidências claras de impropriedade.

Pelo menos Volkov sabe que o UFC está de costas quando conversou com o CEO do UFC, Dana White, imediatamente após a leitura do placar. De acordo com Volkov, White concordou que Volkov recebeu um acordo injusto e usou sua linguagem tipicamente pitoresca para mostrar seu apoio.

“Ele disse – desculpe pelo meu inglês – que eu estava ‘fodido com os juízes’, mais ou menos isso”, disse Volkov. “Agradeci aos chefes do UFC, eles viram tudo com os próprios olhos e têm opinião parecida, mas não podem influenciar a comissão.

“É meio que o ponto fraco de todo o MMA, talvez do boxe também, porque às vezes a gente está assistindo o boxe também e vê alguma decisão besteira, mas no MMA com apenas três rounds – você sabe, nós fizemos isso muitos no camp e na academia para promover a luta, tudo, estou sentindo isso logo depois da mulher que só não sei se ela está trabalhando nas habilidades dela, nas próprias habilidades para julgar as lutas ou só às vezes vem para assistir as lutas porque ela gosta disso. E dê a vitória onde ela quiser, talvez ela goste mais do corpo de Ciryl Gane. Não sei por quê.