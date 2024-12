Alexis Rocha x Raul Curiel: data, horário de início, estatísticas e o que você precisa saber sobre a luta de boxe

Ón Sábado, 14 de dezembro, Alexis Rocha e Raul Curiel vai se enfrentar na Toyota Arena em Ontário, Califórnia, na luta principal dos meio-médios da noite. Nesta batalha, Rocha Títulos meio-médios NABF e WBO NABO estará na linha.

Rocha, de 27 anos, tem um cartel de 25 vitórias e duas derrotas. Sua última luta foi uma vitória retumbante sobre Santiago Dominguez no Fantasy Springs Casino, em Indio. A última derrota do americano aconteceu em outubro de 2023, quando foi derrotado por Giovani Santillan por nocaute.

No caso do lutador mexicano Raul Curielaos 29 anos segue invicto com um cartel de 15 vitórias, sendo 13 delas por nocaute.

Antes de enfrentar Rocha, Curiel conseguiu derrotar Jorge Marron Jr. no ringue com um nocaute na Save Mart Arena em Fresno.

Card de luta Navarrete x Valdez 2

Alexis Rocha vs. Raul Curiel; welterweight

Charles Conwell x Gerardo Vergara; super meio-médio

John Ramirez x Ephraim Bui; super mosca

Marlon Esparza x Arely Mucino; super mosca

Victor Morales x TBA; superpluma

Que dia é a luta Rocha x Curiel?

A luta acontecerá em Sábado, 14 de dezembro de 2024.

Onde está a luta Rocha x Curiel?

O evento acontecerá no Arena Toyota em Ontário, Califórnia.

A que horas é a luta Rocha x Curiel?

O evento começa às 20h ET/17h PTenquanto a luta principal está programada para começar por volta 23h ET/20h PT.

Onde posso assistir a luta Rocha x Curiel nos EUA?

Você pode acompanhar a luta via streaming pelo DAZN.