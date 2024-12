Aljamain Sterling quer provar que o UFC ‘estragou tudo’ ao não colocá-lo no card principal do UFC 310

Aljamain Sterling foi atração principal há apenas duas lutas, mas agora está completamente fora do card principal.

Pela segunda luta consecutiva, “Funk Master” disputa as preliminares ao enfrentar o invicto peso-pena Movsar Evloev, no UFC 310, neste sábado, na T-Mobile Arena, em Las Vegas. A colocação do card está muito longe de onde Sterling estava há apenas 15 meses, quando defendeu o título dos galos contra Sean O’Malley na luta principal do UFC 292. O’Malley derrotou Sterling para conquistar o cinturão.

Posteriormente, Sterling subiu para 145 libras, derrotando Calvin Kattar em sua estreia na divisão nas preliminares do UFC 300, e agora tem a chance de voltar à luta pelo título se se tornar o primeiro lutador a vencer Evloev. Dado o que está em jogo, Sterling não sabe ao certo por que sua luta não está no card principal.

“Eu não sabia se deveria ter me sentido insultado pela colocação no card da luta ou pelo copo meio cheio, acho que é a melhor maneira que tento ver tudo na vida”, disse Sterling em seu canal no YouTube. “Eu posso lutar mais cedo, posso terminar mais cedo, posso abrir uma nova garrafa de Funk Harbor, sair com os amigos e comemorar uma grande vitória.”

“Fiquei um pouco confuso com isso, é claro”, continuou Sterling. “Acho que eles têm sua rima ou razão para o que fazem, os chefes do UFC. No final das contas não é minha organização, eu não dou as ordens, eu apenas vou lá e compito, e cabe a mim ir lá e provar que esses caras estão errados que somos e eu sou um cartão principal lutador. Acho que as pessoas terão uma grande surpresa e o UFC vai perceber: ‘Erramos muito ao não colocar isso no card principal’”.

Este não é um dilema novo para Sterling. Apesar de vencer 10 de suas primeiras 13 lutas no UFC, Sterling raramente apareceu nos cards principais antes de competir e conquistar o título peso galo em 2021. Ele encabeçou dois eventos como campeão, UFC 288 contra Henry Cejudo e UFC 292 contra O’Malley.

A derrota de O’Malley ainda está na mente de Sterling, que concordou em aceitar a luta, mesmo sentindo que não estava devidamente preparado. Mais tarde, ele diria que sentiu que o UFC o “coagiu” a aceitar a luta com O’Malley logo após a luta com Cejudo.

Sterling entra na competição de sábado sem competir desde abril passado e está grato pela longa dispensa. O confronto entre Evloev estava originalmente marcado para o UFC 307, em outubro, mas Sterling pediu que a luta fosse adiada para poder tratar de uma lesão no cotovelo.

“É um acampamento um pouco mais longo, mas acho que isso me deixa com mais vontade de chegar lá”, disse Sterling. “Eu pedi, ironicamente, um mês extra, porque Movsar estava tentando me pressionar para voltar mais cedo do que eu queria e eu disse a eles que não faria isso de novo. Aprendi a lição na última luta, que foi minha derrota para O’Malley, e disse a mim mesmo que nunca mais deixarei alguém me encurralar por causa de dinheiro.

“No final das contas, consegui o que precisava realizar, então agora, quando compito, é nos meus termos, é quando sinto vontade de voltar e é quando me sinto bem mentalmente, porque você tem que querer estar em lá para competir. Caso contrário, o octógono é um lugar perigoso para não ter certeza se você realmente quer estar lá.”

Evloev provou ser um quebra-cabeça difícil de resolver, com um cartel de 18-0 que inclui oito vitórias no UFC. Os destaques russos nas últimas três vitórias foram todos contra competições classificadas: Arnold Allen, Diego Lopes e Dan Ige.

Com a tarefa de ser o primeiro lutador a derrotar Evloev, Sterling o vê como o próximo passo em sua busca para se tornar um campeão de duas divisões.

“Não sou estranho em lutar contra lutadores invictos”, disse Sterling. “Já os recusei antes e pretendo fazer isso novamente. Eu sei que muitas pessoas da região dele no mundo acham que ele tem meu número, pensam [I’m] será sua primeira finalização. Só isso já é motivação suficiente para provar que eles estão errados e esmagar esse cara. Esmague totalmente esse cara, mostre que existem níveis para isso.

“Já fui campeão antes. Estou em um novo espaço mental. Sou uma nova classe de peso. Meus níveis de energia estão melhores. Nós vamos fazer disso uma luta. Vamos fazer disso uma briga de cães.”