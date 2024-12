Amanda Ribas x Mackenzie Dern 2 retirada do UFC Tampa e agora será a atração principal do evento do UFC em janeiro

Amanda Ribas e Mackenzie Dern serão as atrações principais do primeiro evento do UFC de 2025.

Na quarta-feira, o MMA Fighting confirmou que a planejada revanche no peso palha entre Ribas e Dern, marcada para o UFC Tampa, foi retirada do card e passou a servir como luta principal do UFC Vegas 101, no dia 11 de janeiro. Alex Behunin foi o primeiro a relatar a mudança.

Ribas e Dern se enfrentaram anteriormente em um evento do UFC Tampa em outubro de 2019, com Ribas tomando uma decisão unânime e entregando a Dern a primeira derrota de sua carreira profissional. Desde essa vitória, Ribas (13-5) acumulou um recorde de 5-4 na promoção, oscilando entre o peso palha e o peso mosca. Mais recentemente, Ribas competiu até 125 libras, perdendo por decisão unânime para Rose Namajunas no UFC Vegas 89.

Dern (14-5) se saiu um pouco melhor, acumulando um recorde de 7-4, todos no peso palha. Mais recentemente, Dern venceu Loopy Godinez por decisão unânime no UFC Abu Dhabi, em agosto.

Guilherme Cruz e Damon Martin contribuíram para este relatório.