América busca vingança contra Rayados com poucos ‘sobreviventes’

Apenas dois jogadores que disputaram a final contra o Rayados no Apertura 2019 permanecem no atual elenco do América.

MÉXICO — América buscará vingança contra Listrado na final de Torneio Abertura 2024cinco anos depois de se terem defrontado em última instância, mas fá-lo-ão com plantéis praticamente renovados, depois de apenas cinco elementos “sobreviverem” daquele confronto em que Monterrei conquistou o campeonato.

Nele o time de Monterrey enfrentou a capital em busca do título, acabou empatado em três pontos no tempo regulamentar e teve que decidir nos pênaltis, em que Listrado conquistou a vitória para conquistar o pentacampeonato de sua história.

Desta final destaca-se que o avançado permanece no Águilas Henrique Martinsque hoje é peça fundamental no ataque do time do Coapa e que há cinco anos participou das duas partidas como titular, mas não conseguiu ajudar seu time a conquistar o título.

O América perdeu a final do Apertura de 2019 para o Rayados na disputa de pênaltis. Imago7

Outro elemento que permanece no América é Ricardo Sanchesque também foi titular nas duas partidas e ainda marcou um gol na partida de volta, quando era comandado pelo técnico Miguel Herrera. Agora já disputou 10 partidas nesta competição, sendo oito como titular, e vai lutar para se vingar do Listrado.

Monterrei Tem ainda três elementos que estiveram na equipa naquela final de 2019 e um deles é o defesa Estevão Medinaque tem sido peça fundamental nos últimos anos no setor defensivo e segue como titular do time, após disputar 14 partidas na fase regular, 13 delas desde titular, e nas quatro partidas que disputou. a liga atual esteve em todos eles.

Outro dos que permanecem no time do Monterrey é o goleiro Luis Cárdenasque foi reserva em 2019, já que o goleiro titular era Marcelo Barovero. Naquela época a equipe era dirigida por Antonio Mohamed.

Agora, o goleiro teve que assumir a posição de titular no campeonato Abertura 2024 devido à lesão de Esteban Andrada e por isso estará na final contra Américatime que busca o tricampeonato mexicano de futebol.

Mais um dos jogadores que integraram esse elenco é Edson Gutiérrez, que naquela época tinha pouca atividade no Apertura 2019, mas aumentou sua participação no Apertura 2024 com oito participações, das quais sete foram como titular.

Assim, com poucos elementos que vivenciaram esse final há cinco anos, agora América sim Listrado Eles se enfrentarão em busca de levar a coroa da atual feira do Liga MX.