América: “Gordo”, foi assim que Ronaldinho gritou para Jardine no Brasil

Gustavo Leal, ex-auxiliar de André Jardine no Atlético de San Luis, revelou uma anedota peculiar sobre o atual estrategista do América com Ronaldinho

Uma foto de André Jardine ao lado de Ronaldinho na época em que ambos coincidiam nas forças de base do Grêmio Porto Alegre.

Nesse momento, o ex-jogador do Barcelona gritou “gordo” ao lançar passes longos para o agora técnico que busca o tricampeonato com o América.

“(Jardine) adora contar a história da época em que brincou com Ronaldinhoconta que Ronaldinho o chamou de ‘gordo’ e disse: ‘ele é gordo’ e André correu e correu para alcançar os passes longos que Dinho fazia. O André gosta muito de histórias e certamente não teria a oportunidade de jogar com o Ronaldinho e não contar. São tantas histórias que não me lembro de todas”, diz. Gustavo Lealex-assistente de Jardine em entrevista à ESPN.

Leal acompanhou Jardine em sua primeira aventura no futebol mexicano. Ali, nos corredores do Alfonso Lastras do Atlético São Luíso atual estrategista do América narrou as vezes em que esteve ao lado de um dos melhores jogadores da história.

André Jardine teve que deixar o Brasil para ser avaliado

André Jardine sim Gustavo Leal Eles comandaram a seleção olímpica Brasil que conquistou a medalha de ouro durante o Jogos Olímpicos Tóquio 2020. Apesar de ter obtido uma das conquistas mais importantes da história do futebol brasileiro, para Leal, o timoneiro do Águilas obteve reconhecimento do meio brasileiro até conquistar o bicampeonato da Liga MX.

“Ele teve que sair do Brasil para ser avaliado. As seleções brasileiras o contemplam há mais de três ou quatro anos, do que quando estávamos na Seleção Brasileira Olímpica, por causa de suas ações é impossível que as pessoas não o contemplem. É ruim ter que sair para ser reconhecido no seu país. Adoramos ir ao México, tenho o México no coração e o André também, mas gostaríamos que os treinadores brasileiros fossem mais respeitados em seu país e não apenas no exterior, como aconteceu com Jardine”, reconhece Leal.

Leal comentou que André fez méritos com América para que no futuro ele seja considerado entre as opções para ser estrategista da seleção brasileira.

“Hoje estamos com Dorivalque acaba de assumir a seleção, gostaria de vê-lo na Copa do Mundo, dar-lhe tempo para trabalhar. Os treinadores precisam de tempo. Eu gostaria muito e seria justo em algum momento ver o nome de Jardine. “Vemos o treinador que foi vice-campeão contra nós nos Jogos Olímpicos, quando ganhamos o ouro, vemos que ele agora é o técnico da seleção espanhola e acaba de ganhar um Euro”, comentou.