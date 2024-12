América: Quais jogadores aspiram ao tricampeonato?

A equipe azulcrema tem quatorze jogadores no elenco que buscam o terceiro título consecutivo da Liga MX

América tem 25 jogadores cadastrados no Liga MXdos quais 14 estiveram presentes nos títulos do Abertura 2023, Fechando 2024 e que aspiram ao tricampeonato. Dos onze restantes, três já disputaram um, enquanto oito são estreantes no plantel das águias comandado pelo brasileiro André Jardine.

América tem no elenco 14 jogadores que almejam ser tricampeões da Liga MX Imago7

Luis Malagon defendeu o gol do América nos títulos Apertura 2023 e Clausura 2024 Na defesa permanecem seis elementos que fizeram parte do bicampeonato e agora aspiram ao tricampeonato: Israel Reis, Sebastião Cáceres, Kevin Alvarez, Nestor Araújo, Ramón Juarez sim Miguel Vázquez.

Os meio-campistas que aspiram ao tricampeonato são: Jonathan dos Santos, Brian Rodríguez, Álvaro Fidalgo, Diego Valdés, Alejandro Zendejas, Ricardo Sanchezenquanto Henrique Martins Ele é o único atacante que disputou os dois títulos anteriores.

No modelo atual de Américasão três jogadores que vieram aos Águilas para o Clausura 2024, portanto não estiveram presentes no campeonato Apertura 2023, torneio em que os azulcremas conquistaram o primeiro título com André Jardine no banco, após vencer o Tigres na final.

Cristian Calderón, Ilian Hernández sim Javairo Dilrosun São os jogadores de futebol que chegaram às fileiras do América para o Clausura 2024, torneio em que os Águilas conquistaram o bicampeonato, após vencer na final Cruz Azul.

América Ele contratou oito jogadores no mercado de inverno do Apertura 2024, que disputam o primeiro campeonato com os Águilas. Na meta estão os casos de Jonathan Estrada e de Rodolfo Costa.

Na defesa eles são Cristiano Borja e Ivan Rodríguez. Alan Cervantes sim Eric Sanchez São os jogadores que reforçaram o meio-campo, enquanto no ataque estão os nomes dos Victor Davila sim Rodrigo Aguirre.