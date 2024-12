América x Monterrey: reações exageradas após a final da primeira mão

“A América foi ‘beneficiada’ novamente pela arbitragem”; Vamos levar a julgamento esta e outras reações exageradas ocorridas no jogo de ida da final correspondente ao Apertura 2024 da Liga MX

O primeiro episódio da série com o título de Abertura 2024 terminou com vitória para América Ante 2-1 Listradoaos 90 minutos que deixou cartões postais que convidam ao debate e deixou polêmica no campo do Estádio Cuauhtémoc.

Alejandro Zendejasfrente de Américaparecia a figura da noite graças ao facto de ter registado uma assistência e um gol, o que serviu à equipa azulcrema como uma resposta contundente à mensagem de Listrado depois de avançar no placar graças a uma faísca individual de Sérgio Canales.

A seguir, colocamos a julgamento algumas das hipóteses fundamentadas ou absurdas deixadas pelo duelo entre América sim Listrado.

Kevin Álvarez marcou gol do América no jogo de ida da final, com polêmica incluída na jogada Imago7

O meio-campista espanhol Sérgio Canales avançou no placar Listrado aos 35′, após agitar a varinha mágica com um chute de meia distância chutado com o pé esquerdo que bateu o goleiro Luis Malagon e encerrou a carreira com um beijo na rede.

Embora a poderosa linha de Sérgio Canales pegou um homem de surpresa Luis Malagon que não deu passos para o lado direito antes de se lançar, a principal falha e a razão pela qual o goleiro não reage a tempo vem por trás na jogada, devido a um duplo erro do Jonathan dos Santosque ficou na disputa e foi substituído aos 64′ por Alan Cervantes.

Na progressão da jogada, na faixa da direita, Estevão Medina conecte a bola com Oliver Torresque não tem marcador porque Jonathan dos Santos perde referência e, apesar do meio-campista se recuperar com um roubo tardio, o rebote beneficia Sérgio Canalescuja reação é proteger a bola de uma nova tentativa do rival de cortar o avanço e se desenha com o pé esquerdo para se mostrar um gênio.

Enquanto isso está acontecendo, Luís Malagão Ele espera que outro jogador azulcrema apoie Jonathan e não lhe passa pela cabeça que Sérgio Canales tentou um chute na frente de quatro zagueiros e outro meio-campista, que foram retratados como passivos para evitar a finalização.

Veredicto: Reação exagerada.

América escolheu o Estádio Cuauhtémoc como sede alternativa devido à reforma do Azteca e aos recentes problemas de logística e operação da Ciudad de los Deportes, com uma resposta lenta dos torcedores do azulcrema em Puebla e arredores para a aquisição de ingressos, mesmo com assentos disponíveis horas antes do apito de abertura.

Com o local forrado de amarelo em todos os cantos além de imagens do time e títulos nas paredes dos túneis voltados para o campo América Ele pulou no campo para enfrentar Listrado com espaços desocupados nas arquibancadas do Estádio Cuauhtémoc, num acontecimento praticamente inédito durante uma final da Liga MX.

Apesar de não terem a máxima convocatória disponível nas bancadas, os adeptos do azulcrema foram uma clara e óbvia maioria face à dos Listradocom manifestações através da presença das cores e cantos do time, que acompanharam um resultado positivo que esclareceu qualquer dúvida quanto à solidez do atual América errante.

Veredicto: Reação exagerada.

O meio-campista Lucas Ocampos Ele sentiu desconforto na parte posterior da coxa direita e se retirou prematuramente do duelo contra América devido a uma lesão muscular ameaça mantê-lo fora de campo durante o duelo decisivo pelo título do Abertura 2024que será realizado neste domingo no Estádio BBVA.

Lucas Ocampos Ele foi uma das principais contratações do Listrado para enfrentar o Abertura 2024; com um gol e quatro assistências em dez duelos da fase regular, além de mais um placar nas quartas de final contra o Pumas, além de peso específico na ponta esquerda, graças ao sólido relacionamento em campo com Iker Fimbres sim Sérgio Canales para progresar ofensivamente.

Apesar de ser uma perda significativa no onze estelar de Listrado sob a liderança de Martin Demichelisé impossível dizer que o time está perdido sem Lucas Ocampos em campo, porque o elenco da seleção real é o segundo mais caro do futebol mexicano, com valor de 82,39 milhões de dólares, atrás apenas do América (98,22 milhões de dólares) e possui peças de reposição como Roberto da Rosa, Coroa de Jesus ó Johan Rojasembora possa reduzir o desempenho coletivo por não possuírem ampla experiência ou desconhecerem parcialmente o cargo.

Veredicto: Reação exagerada.

Kevin Alvarez eempatou o placar contra Listrado aos 39′ com polémica incluída, graças a um remate do extremo azulcrema dentro da área, no lado direito da área, enquanto Henry Martín estava à frente da linha de fora-de-jogo e cruzou para o campo de visão do guarda-redes Luis Cárdenas.

Durante o desenvolvimento da peça que antecede o gol de Kevin Alvarez e leva ao primeiro gol do América, Henrique Martins corre verticalmente ao longo da pista central e para de se mover quando Victor Davila termina com um tiro que ricocheteia nas luvas Luis Cárdenas e gera outro conjunto de azulcrema, com péssimo acabamento de Alejandro Zendejas que acidentalmente ativa Álvarez como finalizador.

Enquanto esta segunda peça se desenvolve, Henrique Martins fica para trás Luis Cárdenas e avança em direção ao guarda-redes alguns segundos antes do remate à baliza, enquanto tenta esquivar-se rapidamente para não perder o contacto visual com a bola, tendo como resultado um gol azulcrema.

De acordo com as Leis do Jogo do International Football Association Board (IFAB), um jogador que afete a capacidade de contestar a bola deve ser penalizado como impedimento.

A Regra 11, em sua segunda seção (sanções por impedimento), o código indica o seguinte:

“Se um jogador que sai de uma posição de impedimento ou que está em tal posição está no caminho de um adversário e interfere no movimento deste em direção à bola, será considerada uma infração de impedimento se afetar a capacidade do adversário de jogar ou contestar a bola; se o referido jogador se colocar no caminho de um adversário e impedir o seu progresso (por exemplo, bloquear o seu caminho), a infracção deve ser penalizada de acordo com a Lei 12 (remates livres)”.

Veredicto: Não é uma reação exagerada.