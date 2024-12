América x Rayados: escalações confirmadas para a final da primeira mão

Os torcedores da Liga MX vão curtir nesta quinta-feira o primeiro duelo entre Rayados e América para definir o campeão do Apertura 2024.

América sim Monterrei serão os protagonistas do Fim do Apertura 2024 e a série pelo título do Liga MX Pode ser histórico se os Águilas conseguirem vencer o campeonato.

Azulcremas de André Jardine chegam à final do Abertura 2024 com o sonho de se tornar o primeiro clube da história dos Torneios Curtos a conquistar três títulos consecutivos. Embora o clube não tenha conseguido os melhores resultados na Fase Regular, o desempenho do América no Play In e na Liguilla têm emocionado seus torcedores com o tricampeonato.

O América enfrenta a final de ida contra o Ayados em busca do tricampeonato no Apertura 2024. Imago7 / Diego Padilha

Escalações confirmadas para a final da primeira mão

América: Luis Malagón; Kevin Álvarez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez, Cristian Borja, Jonathan Dos Santos, Álvaro Fidalgo, Alejandro Zendejas, Víctor Dávila e Henry Martín.

Monterrei: Luis Cárdenas, Gerardo Arteaga, Víctor Guzmán, Héctor Moreno, Stefan Medina, Oliver Torres, Sergio Canales, Lucas Ocampos, Jorge Rodríguez, Iker Fímbres e Germán Berterame.

Onde e a que horas assistir América x Monterrey?

A primeira mão pelo título Abertura 2024 entre América sim Listrado Será disputado na quinta-feira, 12 de dezembro, no Estádio Cuauhtémoc, às 20h, na Cidade do México (21h, horário do leste dos EUA). No México, o duelo será transmitido pela TUDN, Canal 5 e plataforma VIX Premium, enquanto nos Estados Unidos poderá ser acompanhado pela Univisión, TUDN e plataforma FUBO.

Quem é o favorito nas apostas?

Lugares quentes América como favorito para vencer a primeira mão com uma probabilidade de +102 enquanto a vitória de Monterrei paga +270 e empate +230.

Como eles chegaram à final?

América se classificou para a Grande Final depois de vencer nas semifinais o Cruz Azul em uma série que será inesquecível para seus torcedores depois de um jogo de volta espetacular e emocionante, que venceu por 3-4.

“Uma dessas noites que nunca esqueceremos. Sabíamos que éramos capazes de encontrar a versão do América bicampeão, em busca de títulos. Falaram muita merda conosco, mas ficamos calados, às vezes o formato da Liga nos permite essas coisas. Eu me sinto muito feliz. A vida do treinador não pode ser aproveitada tanto porque amanhã temos que pensar na final”, disse Jardine após a classificação para a Grande Final.

Por sua vez, Monterrei dominou sua série contra Atlético São Luís e no ‘Gigante de Aço’ ele ofereceu uma grande exibição que levou vários torcedores a colocarem o time real como favorito à conquista do título do Abertura 2024.

“Tivemos altos e baixos, o primeiro tempo com Pumas Não foi bom, o segundo foi melhor e fomos contundentes, dominamos muito e em tantas situações você vai se meter em alguma coisa. A única coisa que eu queria era que os jogadores não se desesperassem, porque tínhamos que abrir o resultado antes. “Vencemos as duas partidas das quartas de final e hoje vencemos com supremacia, estamos merecidamente na final”, comentou. Martin Demichelistimoneiro Listradoem coletiva de imprensa após a vitória contra o San Luis.