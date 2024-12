Ancelotti, entre o “descanso” de Mbappé e o próximo regresso de Vinícius

Antes da visita de Real Madrid um Gironano âmbito de uma nova data de LaLiga 2024/25, Carlos Ancelotti Ele se referiu ao presente de suas duas maiores figuras: Kylian Mbappé e Vinícius Junior.

O treinador italiano mostrou todo o seu apoio ao avançado francês, admitindo que não está a conseguir trazer à tona a sua “melhor versão”, apesar de destacar uma melhoria na “intensidade”, sem descartar que “um descanso”, em determinados momentos”, pode vir bem.”

“Ele está consciente, como se viu na sua postagem após o jogo (depois de cair em San Mamés), do que está fazendo e do que pode e fará. É um jogador que não está trazendo a sua melhor versão. Há muitos que não tiram e não têm consciência. Ele é e faz todo o possível para alcançá-lo o mais rápido possível. Estamos com ele”, disse Ancelotti.

E reconheceu: “Tem que avaliar todas as coisas, o importante é ter comunicação com o jogador, ver o que está a acontecer, explicar o que ele tem que fazer… Parece-me que os dois últimos jogos ao nível de a intensidade do jogo melhorou muito. Ele fez 600 metros de intensidade de velocidade contra o Getafe e 500 contra o Athletic. Apoiá-lo não significa que ele tenha que jogar todos os jogos, uma pausa às vezes pode ser boa para ele.“.

O treinador italiano avaliou a dificuldade que Mbappé está a sofrer para se adaptar a um novo estilo de jogo nos primeiros meses no Real Madrid, mas destacou o sacrifício do jogador para conseguir a sua adaptação o mais rapidamente possível: “Acho que é um problema de continuidade que virá também quando ele e seus companheiros se adaptarem às suas características que são peculiares, especiais. Essa conexão virá aos poucos. O mais importante é que ele esteja consciente e trabalhando para que isso seja feito o mais rápido possível.“.

Convencido de que Mbappé recuperará em breve a sua verdadeira identidade, Ancelotti tentou tirar conclusões positivas. “A questão dos pênaltis é uma questão de momentos, há momentos em que o jogador está motivado para cobrar, como em Bilbao, e outras vezes não.. Ele tem que aguentar, lutar, lutar, se sacrificar porque esse momento vai acabar. O que me dá uma boa sensação é que os dois últimos jogos a nível de intensidade melhoraram”, concluiu.

A recuperação e próximo retorno de Vinícius

O próximo jogo do Real Madrid será neste sábado, contra o Girona, em Montilivi, com transmissão ao vivo no Disney+ (apenas para a América do Sul). Vinícius Junior não participará do jogo lá, ainda lesionado, que voltará a jogar contra a Atalanta, na próxima terça-feira e pela Liga dos Campeões da UEFA. David Alaba, por sua vez, terá que esperar até 2025 para voltar.

Embora Vinícius e Alaba tenham regressado à dinâmica de grupo no treino de sexta-feira em Valdebebas, na véspera da visita do campeonato ao Girona, Ancelotti marcou as datas dos seus regressos e não entrarão na próxima convocatória.

“É uma boa notícia para nós”, disse Ancelotti. “Ficamos mais encorajados por ver o Vini, que teve uma lesão e se recuperou muito bem. Ele não estará no jogo de amanhã, mas estará pronto para o próximo jogo da Liga dos Campeões”confirmado, marcando o retorno do atacante brasileiro para a próxima terça-feira, após a lesão muscular que sofreu no bíceps femoral da perna esquerda.

Com Alaba, que está prestes a completar um ano afastado devido a uma grave lesão no joelho, Ancelotti marcou mais tempo para seu retorno, devido à necessidade do jogador ganhar ritmo nos treinos durante o mês de dezembro.

“Estamos felizes com sua presença nos treinos, mas Ele precisa do mês de dezembro para estar pronto e jogar em janeiro. Agora vai continuar a trabalhar individualmente e, aos poucos, vai juntar-se à equipa, mas o prazo para ele é no próximo ano”, concluiu o treinador de 65 anos.