Ancelotti: “Mbappé não está no seu melhor nível”

BILBAU, Espanha – Carlos Ancelotti, treinador do Real Madrid, admitiu após a derrota em San Mamés frente ao Athletic Club (2-1) que Kylian Mbappé “certamente não está no seu melhor nível”, mas lembrou que o francês já marcou dez gols e acrescentou que “Você tenho que dar-lhe tempo para se adaptar.”

“Ele pode fazer melhor e está a trabalhar para isso”, acrescentou o treinador italiano depois de salientar que tanto o francês, que falhou o segundo penálti consecutivo, como Fede Valverde, por terem cometido um erro grave aproveitado por Gorka Guruzeta para marcar o gol da vitória rubro-negra, ficaram “tristes e decepcionados” no vestiário no final da partida.

“Fede não deve ser tocado. Ele é um grande jogador e erros são cometidos no futebol”, frisou. Ancelotti também defendendo o uruguaio.

Relativamente ao jogo, o treinador madridista considerou que “foi para um empate”, embora “não haja nada a dizer” da sua parte sobre a vitória do Athletic.

“Pequenos detalhes, como o pênalti falhado, nos penalizaram. Mas não tenho que avaliar um jogador para um pênalti. Às vezes marca e às vezes não”, frisou naquela ação em que Julen Agirrezabala rejeitou o chute de Mbappé de onze metros. O treinador esclareceu ainda que Mbappé, Bellingham e Vinícius são os responsáveis ​​pela cobrança dos pênaltis.

“No primeiro tempo estivemos muito bem defensivamente, embora pudéssemos ter feito melhor com a bola. Não tivemos muitas oportunidades. Nos últimos jogos melhoramos alguns aspectos, mas ainda não estamos tão sólidos como estávamos no ano passado temos que continuar trabalhando, essa é a chave. As duas últimas derrotas -Anfield e San Mamés- aconteceram em campos muito difíceis e agora aos poucos vamos recuperar jogadores e voltar ao nosso nível”, previu. . Ancelotti.