Ancelotti sente-se honrado por ser o treinador mais vencedor do Real Madrid

O treinador italiano Carlos Ancelotti se tornará, se o time branco vencer o Pachuca no Final da Copa Intercontinentalno maior sucesso da história do Real Madrid com aquele que seria seu décimo quinto títulosuperando Miguel Muñoz, e afirmou que é “uma honra ser comparado” com ele.

“Percebo que é algo importante para mim alcançar todo esse sucesso com o Real Madrid“ele reconheceu Ancelotti horas depois de seu encontro com a história diante da possibilidade de marcar o teto de títulos para um técnico de clube branco.

“É algo estranho de ver depois de fazer um bom trabalho. Quero continuar fazendo isso. É uma honra ser comparado a Miguel Muñoz e também aos treinadores que tiveram a sorte de treinar o maior clube do mundo”, acrescentou. .

Em meio a tanto sucesso, Ancelotti tem recebido inúmeras críticas, como as que sofre na atual temporada em que o Real Madrid já perdeu cinco jogos em quatro meses, enquanto em toda a última campanha perdeu dois. Mais uma vez o treinador italiano mostrou o seu talento.

“A crítica é aceitável, faz parte do meu trabalho. Tenho muito bem a crítica diferenciada e a crítica esportiva profissional levo em consideração porque nem sempre você faz bem as coisas, mesmo que tente. É uma parte importante do meu trabalho porque o treinador é criticado, não há um único na história do futebol que não o tenha”, afirmou.