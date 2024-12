Arábia Saudita, sede da Copa do Mundo de 2034; 6 anfitriões em 2030

A FIFA ratificou as sedes da Copa do Mundo de 2030 para Espanha, Portugal e Marrocos, e a sede da Copa do Mundo de 2034 para a Arábia Saudita

O Copa do Mundo de 2034 acontecerá em Arábia Saudita e o Copa do Mundo de 2030 acontecerá em Marrocos, Portugal e Espanha golpe três partidas únicas em três países sul-americanos, confirmou o FIFA em um congresso geral extraordinário na quarta-feira.

A decisão foi anunciada pelo presidente da FIFAGianni Infantino, após congresso virtual. O Copas do Mundo de 2030 e 2034 eles tinham apenas uma candidatura cada um e ambos foram confirmado por aclamação com os aplausos de mais de 200 federações membros da FIFA.

“Estamos levando o futebol para mais países e o número de times não diluiu a qualidade. Na verdade, melhorou as oportunidades”, disse Infantino sobre a Copa do Mundo de 2030.

“A votação do Congresso é alta e clara”, disse Infantino, que pediu aos funcionários em uma fileira de telas que aplaudissem de cabeça para mostrar seu apoio.

A Arábia Saudita foi a única candidata à edição de 2034 do torneio.

As 211 associações-membro também tiveram uma opção de voto único para a competição de 2030, na qual Uruguai, Paraguai e Argentina – que já haviam promovido uma candidatura rival para co-sediar – sediarão, cada um, uma partida para iniciar o torneio.

Isto permitirá à FIFA acolher o jogo de abertura na capital uruguaia, Montevidéu, onde o Estádio Centenário acolheu a final inaugural do Campeonato do Mundo de 1930, um século antes.

Em 2023, a FIFA disse que a Copa do Mundo de 2034 seria realizada na região da Ásia ou Oceania, e a Confederação Asiática de Futebol deu seu apoio à candidatura saudita.

A Austrália e a Indonésia também estiveram em negociações sobre uma candidatura conjunta, mas desistiram.

A FIFA anunciou que ambas as candidaturas não teriam rivais em 2023, deixando pouco espaço para dúvidas.

Na terça-feira, a Federação Norueguesa de Futebol (NFF) disse que votaria contra a concessão dos direitos de organização por aclamação e criticou o processo de candidatura da FIFA, dizendo que era “falho e inconsistente”.

Todas as nações anfitriãs terão entrada automática no recém-ampliado torneio de 48 equipes.

A FIFA enfrenta uma batalha contra as principais ligas da Europa, incluindo a Premier League e a LaLiga, sobre os planos para uma Copa do Mundo de inverno na Arábia Saudita. Fontes disseram à ESPN que seria necessário um “acordo concreto” entre as ligas e os jogadores para que o calendário dos jogos fosse afetado por tal interrupção.

Informações da Reuters foram usadas neste relatório.