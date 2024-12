Ariana Grande rejeita body-shamers e diz que eles ficam muito confortáveis ​​comentando

Ariana Grande expressou fortes sentimentos ao se abrir sobre os agressores corporais… confessando que tem sido opressor lidar com inúmeras opiniões sobre como as pessoas acham que ela deveria ser, mas deixando claro que não tem tempo para elas.

A atriz continuou com suas funções promocionais de “Wicked” ao lado Cynthia Erivo na série da web “Oui Oui”, quando ela falou sobre a luta sem fim – você conserta o que as pessoas dizem que é errado e, simplesmente assim, elas têm outro problema por outros motivos.

Ariana falou sério sobre como a vergonha do corpo a atingiu fortemente no passado, começando como uma adolescente no mundo dos negócios, e como tem sido difícil se proteger de todo aquele barulho constante desde então.