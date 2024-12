Arsenal, principal perseguidor do Liverpool, após vencer o Ipswich

A vitória permite ao Arsenal subir ao segundo lugar, com 36 pontos, seis atrás do Liverpool

Ele Arsenal venceu nesta sexta-feira Cidade de Ipswich com um pouco de alemão Kai Havertz e continua sendo o perseguidor final do líder, o Liverpoolcom uma desvantagem de seis pontos para os ‘Reds’.

Os ‘Gunners’ foram muito superiores aos ‘Tractors’ e, embora o resultado tenha sido de apenas 1-0, os homens de Mikel Arteta conseguiram marcar muito mais gols e fechar o ano no seu estádio com uma vitória que teriam gostado. Santi Cazorlaque foi convidado para a partida em reconhecimento aos seis anos que passou no clube londrino.

Kai Havertz e Leandro Trossard comemoram com o Arsenal Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images

Havertzcom seu sétimo gol neste Primeiro-ministroabriu o placar aproveitando cruzamento de Leandro Trossard e finalizando o gol entre quatro jogadores. Em 17 jogos, o atacante alemão já marcou mais da metade dos gols que fez na última Premier League, quando chegou a treze gols, sua melhor marca desde que chegou ao campeonato inglês em 2020.

Para o objetivo de Havertz Um punhado mais poderia ter seguido. Desde um impedimento anulado contra Gabriel Jesús, que marcou de forma espetacular sem ângulo antes da saída do goleiro do Ipswich, até a incompreensível falha de Gabriel em finalizar completamente sozinho a um metro do gol em sua especialidade, uma cabeçada de escanteio.

Eles também fizeram 2 a 0 Martin Odegaardcom um chute que passou de raspão na trave, e Mikel Merino, que saiu nos minutos finais para guardar a roupa e foi incentivado com um chute que Arijanet Muric só conseguiu repelir.

A partida também serviu para David Raya irá somar seu sétimo jogo sem sofrer gols na temporada, o que equivale Jordan Pickford e Martin Sels na Luva de Ouro da competição.

A vitória permite ao Arsenal sobe para o segundo lugar, com 36 pontos, seis atrás Liverpoolque, sim, tem um jogo a menos e pode aumentar a diferença para nove pontos caso vença o jogo adiado contra o Everton.

Ele Ipswich Permanece mais uma jornada nas posições de despromoção e é penúltimo com doze pontos, a três da salvação que as equipas marcam atualmente. Wolverhampton Wanderers.