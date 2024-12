‘As declarações mudam todos os dias’: manifestantes do Capitólio tentam analisar as promessas de perdão de Trump

CNN

–



O presidente eleito Donald Trump prometeu repetidamente perdoar os manifestantes do Capitólio dos EUA no primeiro dia, mas um mês antes do dia da posse não está claro quem entre as centenas de manifestantes condenados, os réus que aguardam julgamento e os restantes fugitivos receberiam clemência.

Os conselheiros de Trump ainda estão solidificando sua abordagem para 6 de janeiro de 2021, perdões, disseram à CNN várias pessoas em contato com a transição. E os advogados de defesa estão lutando para obter clareza e convencer a nova administração de que seus clientes são merecedores.

Numa entrevista à revista Time realizada no mês passado e publicada na quinta-feira, o presidente eleito disse que analisaria os casos dos manifestantes individualmente. “Se eles não fossem violentos, acho que foram severamente punidos”, disse ele. “Vou verificar se há algum que realmente estava fora de controle.”

Ele também disse que os indultos “começarão na primeira hora em que eu assumir o cargo”.

Os pronunciamentos frequentes – e vagos – de Trump ainda não deram muita clareza.

“As declarações mudam todos os dias. A mais recente é a não-violência de todos. Mas quem sabe o que isso significa”, disse um advogado de defesa em vários casos de desordeiros esta semana.

Os indultos de 6 de janeiro não serão distribuídos por meio de um processo de solicitação tradicional, como veríamos com a clemência emitida por um presidente em exercício, de acordo com uma fonte familiarizada com os planos de Trump.

Um punhado de advogados que representam os manifestantes do Capitólio disseram à CNN que foram assegurados por pelo menos um membro da equipe de transição de Trump de que os indultos de 6 de janeiro acontecerão logo após a posse, em um movimento que chama a atenção de Trump e que ele está priorizando.

A nova administração não quer “deixar as pessoas apodrecerem na prisão enquanto descobrimos se devem obter perdão”, disse à CNN uma pessoa familiarizada com a estratégia jurídica de Trump.

Mais de 140 policiais foram agredidos pela multidão, e os danos ao Capitólio – desde janelas quebradas pelos desordeiros para entrar no prédio até propriedades roubadas pelos desordeiros – foram de milhões. Cinco policiais morreram nos dias seguintes ao motim, vários deles cometeram suicídio, e quatro pessoas na multidão morreram.

Alguns juízes em Washington, DC, também criticaram publicamente as tentativas de Trump de encobrir as causas e a violência do motim.

“Não importa o que aconteça com os casos dos motins do Capitólio já concluídos e ainda pendentes, a verdadeira história do que aconteceu em 6 de janeiro de 2021 nunca mudará”, disse o juiz Royce Lamberth, nomeado por Reagan e o juiz mais antigo do governo federal de DC. tribunal distrital, disse durante uma audiência de sentença na semana passada.

Lamberth acrescentou, falando sobre a sua própria experiência marchando com Martin Luther King Jr. décadas atrás, que os manifestantes não eram manifestantes pacíficos nem são reféns ou prisioneiros políticos.

“Eles optaram por invadir terrenos restritos, destruir propriedade pública, agredir agentes responsáveis ​​pela aplicação da lei e tentar subverter a vontade de uma maioria eleitoral. Conduta como esta está anos-luz fora da égide da Primeira Emenda”, disse o juiz. “Todo desordeiro está na situação em que se encontra porque infringiu a lei e por nenhum outro motivo.”

Mais de 1.500 manifestantes do Capitólio foram acusados ​​em tribunais federais pelas suas ações, com todos, exceto cerca de 300, tendo sido condenados ou admitindo a sua culpa quase quatro anos após o ataque ao Capitólio. Cerca de metade dos manifestantes culpados, 645, foram condenados à prisão, de acordo com o Departamento de Justiça, embora muitos já tenham cumprido as suas penas.

O Departamento de Justiça ainda está tentando prender dezenas de pessoas que foram capturadas em vídeos e fotos durante o motim.

Numa entrevista à NBC News no fim de semana, Trump disse que poderá abrir exceções à sua promessa de perdões “se alguém for radical, louco”.

“Essas pessoas sofreram muito e muito. E pode haver algumas exceções. Eu tenho que olhar”, disse Trump.

Uma questão importante tem sido onde poderia ser traçada uma linha entre os réus do motim do Capitólio que seriam elegíveis para a clemência de Trump, e o que seria qualificado como ações violentas versus ações não violentas. Isto é mais complicado do que olhar para as acusações criminais que os procuradores obtiveram isoladamente, porque os cerca de 200 manifestantes condenados por agressão tiveram um amplo grau de violência no motim, disseram algumas das fontes.

Joseph McBride, advogado de vários réus do 6 de Janeiro que defendeu indultos gerais, disse que os comentários recentes de Trump para distribuir os indultos “caso a caso” não eram irracionais.

No entanto, “Tenho a certeza de que os membros da comunidade do 6 de Janeiro ficarão ou já estão desapontados ao ouvir esta notícia? Claro”, disse McBride à CNN.

A equipa de Trump acredita que o longo perdão do presidente Joe Biden ao seu filho Hunter deu-lhes margem de manobra política para conceder amplos indultos aos manifestantes, apesar de duas sondagens recentes mostrarem que o público não concorda que os réus de 6 de janeiro devam ser libertados.

Um porta-voz de Trump não respondeu ao pedido de comentário da CNN

Outra questão é como os indultos podem ser garantidos – especialmente no que diz respeito a como ou se os desordeiros e os seus advogados podem apresentar pedidos de uma das subvenções de Trump de 6 de Janeiro.

Um advogado de defesa disse estar preocupado na quinta-feira com o fato de os comentários recentes de Trump, focados nos manifestantes que estão atualmente encarcerados, poderem não abranger os manifestantes que já cumpriram suas sentenças.

Uma opção disponível é oferecer um perdão geral aos indivíduos acusados ​​de crimes específicos e omitir os crimes mais violentos, segundo uma das fontes.

Um advogado de defesa que representa dezenas de réus do 6 de janeiro disse que foi inundado com a divulgação de clientes entusiasmados com os resultados das eleições e em busca de respostas sobre possíveis indultos. A falta de quaisquer procedimentos anunciados a partir da transição de Trump aumentou a confusão e a ansiedade de alguns réus.

“Eu disse a eles para ficarem atentos, porque isso ainda está sendo resolvido”, disse a fonte.