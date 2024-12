As filhas de Mauricio Umansky o assam por ter saído de ‘Wicked’ mais cedo

Reproduzir conteúdo de vídeo



Maurício Umansky não é um ‘homem sentimental’ quando se trata de “Wicked: Parte 1″… abandonando o filme no meio – embora Kyle Richards e suas filhas adoraram!

Filha de Maurício e Kyle Sofia postou um TikTok divertido em sua conta no domingo… mostrando todos os membros de sua família antes e depois de ver o filme de sucesso baseado no musical de 2003.

No clipe, todos dizem seu nome e quantas vezes já viram o filme… sendo Kyle e Mauricio vendo o filme pela primeira vez.

Corta para depois do filme… e Kyle e suas filhas estão uma grande bagunça chorando – com Kyle dizendo ao operador de câmera para tirar o telefone do rosto dela enquanto ela soluça.

Mauricio, por outro lado, não é encontrado em lugar nenhum depois que as luzes da casa se acendem… e só mais tarde, na cabana, as meninas conseguem mostrar aos fãs a reação do pai ao filme.

Umansky já está de volta à casa da família porque aparentemente ele deixou “Wicked” antes de terminar… uma escolha em que sua família simplesmente não conseguia acreditar.



Como vocês sabem… Mauricio e Kyle recentemente reunidos no local de férias das celebridades – depois que Kyle e as crianças voaram para se encontrar com o magnata do mercado imobiliário.

Mauricio passa muito tempo saindo com diversas mulheres da cidade… gravata de bloqueio com um do lado de fora de um popular restaurante de sushi.



Apesar do afastamento, Kyle e Maurcicio ainda estão comemorando as férias juntos… com Kyle recentemente dizendo que não se divorciaram formalmente.