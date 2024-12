As melhores atuações dos clubes mexicanos contra os sul-americanos

Revisamos o histórico dos times mexicanos contra os sul-americanos antes do duelo do Pachuca contra o Botafogo, campeão da Copa Libertadores.

Pachuca vai estrear no Copa Intercontinental 2024 antes dele Botafogocampeão do Copa Libertadores. Ao longo da história, o clubes sul-americanos ultrapassaram o times mexicanos Na maioria de suas partidas, porém, alguns times astecas tiveram atuações memoráveis ​​contra rivais da CONMEBOL.

O Copa Intercontinental Substituirá o Mundial de Clubes, que será disputado no próximo verão com formato renovado, e o novo torneio da FIFA reunirá os campeões das seis confederações do Catar. Deve-se notar que Real Madridcampeão do Liga dos Campeões 2024já garantiu sua vaga na grande final.

Pachuca venceu a Copa Sul-Americana em 2006. Getty

Olhando para a partida contra BorafogoGuillermo Almada, garantiu que o duelo contra o campeão do Copa Libertadores Será muito difícil, mas está confiante de que o seu elenco tem condições de se classificar para a próxima fase.

“Muito complicado. Acabamos de ganhar ontem o Brasileirão, que é um dos campeonatos mais difíceis do mundo. Sou uruguaio e conheço bem a competição brasileira. É muito complicado vencer o Brasileirão, em alguns aspectos é mais difícil do que o Libertadorespelas equipas que o entendem”, disse Almada em entrevista ao FIFA.

“É uma equipa com um grande treinador, com um plantel muito grande, com grandes jogadores. Tudo o que conquistaram ultimamente fala por si da capacidade técnica e futebolística que possuem, por isso esperamos exigência máxima. Como digo aos jogadores de futebol, temos que acreditar no nosso trabalho, nos nossos companheiros e jogar uma final contra eles”, acrescentou.

Devido a um novo confronto entre mexicanos sim sul-americanoscompartilhamos com vocês algumas das melhores atuações dos times astecas contra times da CONMEBOL.

Pachuca (Copa Sul-Americana de 2006)

Ele é o único mexicano campeão em um torneio organizado na América do Sul e o fez como visitante contra Colo-Colo. Pachucaque se orgulha de ser o time de futebol asteca mais antigo, fez história no Copa Sul-Americanao segundo torneio de clubes mais importante da CONMEBOL.

A equipe de Hidalgo, cujas estrelas eram Miguel Calero, Damián Álvarez e Christian Giménez, superou o placar geral e venceu uma equipe que contava com grandes estrelas como Humberto Suazo, Arturo Vidal e Alexis Sánchez.

Cruz Azul (Copa Libertadores 2001)

La Maquina alcançou um feito importante ao se tornar o primeiro time mexicano a disputar a final do principal torneio de clubes da CONMEBOL. A equipe do Cementero, então comandada por José Luis Trejo, enfrentou o eliminador do título contra Boca Juniors.

Os Celestes obtiveram o empate agregado na Bombonera e obrigaram os Xeinezes a irem para a definição dos pênaltis, onde a seleção argentina venceu por 3 a 1. A seleção mexicana deixou equipes como Cerro Porteño, Rio da Prata sim Rosário Central.

Palencia foi uma verdadeira dor de cabeça para River Plate, Rosario Central e Boca Juniors Imagens Getty

Chivas (Copa Libertadores 2010)

A equipe de Guadalajara tornou-se uma das favoritas no Libertadores 2010, edição em que conquistou a passagem das oitavas de final às semifinais contra Vélez Sarsfield, Liberdade sim Universidade do Chile.

Na série pelo título contra Internacional, Guadalajara Perderam o seu sensacional avançado, Javier ‘Chicharito’ Hernández, e na primeira mão perderam por 2-1. Na segunda mão, a seleção mexicana não aguentou e caiu por 3-5 no total.

Tigres (Taça Libertadores 2015)

A equipe real chegou à terceira final em uma Copa Libertadores para um representante nacional e apesar da seleção asteca ter o direito de sediar a final em casa, a CONMEBOL determinou que a equipe da casa no segundo jogo pelo título seria Rio da Prata.

Depois de um jogo sem gols no Estádio Universitário, o time nortenho viajou até o cone sul para jogar no Monumental, onde não resistiu e com André-Pierre Gignac, que estava no elenco há apenas algumas semanas, sucumbiu para uma vitória por 3-3.

Tigres, último representante do México na Copa Libertadores. Imago7

América (Copa Sul-Americana de 2007)

Os azulcremas chegaram à final contra Arsenal Sarandí e a série do campeonato entre mexicanos e argentinos foi marcada por uma declaração no meio do jogo de volta. A CONMEBOL havia manifestado no início do torneio que o gol fora de casa não contaria, mas os dirigentes ‘modificaram’ o regulamento e anunciaram que era válido, o que deu vantagem à seleção sul-americana que venceu por 3 a 2 no jogo de ida .

Os Águilas venceram por 2 a 1 no jogo de volta, mas os argentinos foram coroados graças aos gols marcados no Estádio Azteca. Naquele concurso América venceu na série eliminatória Pachuca, Vasco da Gama sim Milionários.