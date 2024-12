Atlético de Madrid, 13 anos após o início da era Simeone

Esta segunda-feira completam-se 13 anos do início da era de Diego Simeone no Atlético de Madrid, uma relação de sucesso que marcará a história rubro-negra

MADRI – Si a Diego Pablo Simeone eles dizem a ele 2011 que iba a durar treze anos no Atlético de Madrid Eu não teria acreditado. E se, além disso, lhe dizem que ia ganhar tantos títulos, também não é o caso. Ele O legado de Cholo é história viva de um clube, o Atleti, que fez dele o portador do coração, do escudo e do sentimento colchonero.

E ninguém esperava essas conquistas. Menos em um clube como ele Atlético de Madri que durante tantos anos foi um esmagador de treinadores. Ele mesmo Simeone desembarcou em 23 de dezembro de 2011 depois que Javier Aguirre, Abel Resino, Gregorio Manzano e Quique Sánchez Flores passaram pelo Vicente Calderón em apenas dois anos.

Diego Simeone, treinador histórico do Atlético de Madrid Imagens de Florence Tan Jun / Getty

Simeone chegou, como informam duas fontes à ESPN, com a intenção de estancar a hemorragia de resultados naquele momento, mas também com o objetivo de dar um passo à frente para que o Atleti ganhasse tranquilidade institucional. Manifestações eram comuns naquela época, demonstrando a ruptura entre a torcida e a diretoria. Uma ruptura que continua a existir mas que tem sido atenuada ao longo dos anos devido aos grandes resultados da equipa de Simeone.

Os começos não foram fáceis, mas olhando para trás podemos dizer que Simeone é o treinador mais importante da história dos vermelhos e brancos: duas Ligas, duas Ligas Europa, duas Supertaças Europeias e uma Taça do Rei são palavras grandes no futebol. em que os gigantes não param de aumentar a diferença com os demais.

E foi aí que o Atleti e, em particular, Simeone se fortaleceram. O clube precisava de estabilidade desportiva para apoiar o seu projecto económico. Desde a chegada do argentino, o Atleti sempre se classificou para a Liga dos Campeões, garantindo uma dotação financeira anual que tem permitido aos colchoneros manter o seu estatuto europeu. Com altos e baixos, porque também não foi fácil, mas ainda estão aí por mais um ano.

Simeone também se consolidou como descobridor e polidor de talentos. Com muita calma, tem treinado jovens como Koke e Pablo Barrios, que combinou com outros jovens que, a nível internacional, têm dado um desempenho tremendo. E aqui não falamos apenas de Julián Álvarez, que já veio do River Plate e do Manchester City, mas de outros casos como Yannick Carrasco, Antoine Griezmann, Arda Turan, Filipe Luis, Lucas e Theo Hernández ou Rodri.

De uma forma ou de outra, estes e outros casos passaram pelas mãos de um Simeone que lhes deu uma natureza competitiva inata para se tornarem as estrelas que são (ou foram). Em outros casos, ele se encarregou de treinar o jogador para dar o seu melhor, como é o caso de Diego Costa ou Falcao.

É claro que as duas finais da Liga dos Campeões perdidas para o Real Madrid ficarão na memória de muitos torcedores. É uma dívida histórica para com o clube que o próprio Cholo terá de carregar ao longo da vida, porque se alguém carrega tão profundamente essas duas derrotas é Simeone pela paixão e entusiasmo que tinha naquela altura.

Apesar de acarinhar os dois títulos, um trabalhador do clube pede ainda que “se comparem orçamentos, investimentos e histórico neste tipo de batalha para que a forma não nos impeça de ver a substância do que Cholo realmente conseguiu nesses anos”.

Simeone não conseguiu fazer tudo nestes anos. Houve altos e baixos notáveis, mas com uma regularidade que todos os treinadores do mundo endossam. Alguns críticos poderão responder que tiveram algum “toupeira” como João Félix. Porém, o português não fez a sua parte apesar da insistência do argentino em lhe dar opções para crescer. Nem no Barça, nem nas duas passagens pelo Chelsea ele conseguiu quebrar o baralho. Também culpa de Simeone? Muitos acusaram-no de não saber melhorar o internacional português, mas foi o próprio jogador quem concordou com o treinador com o seu fraco desempenho.

Quando questionado pela ESPN, um dos últimos a chegar, Conor Gallagher, responde que Simeone “é o primeiro treinador que me tratou como um homem, dando-me responsabilidades que outros não me deram”.

Outro jogador comenta extraordinariamente que “Simeone exige de nós, mas também nos dá. Ele é um dos poucos treinadores que, na minha carreira, conta o que vai acontecer e acerta. Isso é uma vantagem para todos.”

Isto prova que o legado não está apenas ao nível dos resultados públicos, mas também da gestão interna. São poucos os casos de jogadores de futebol que saíram pela porta dos fundos e culparam Cholo pela sua situação. Muito poucos.

Depois de treze anos, pode-se dizer com toda a certeza que Simeone é um dos melhores treinadores da história do futebol e o melhor treinador que o Atleti já teve. Melhorou o clube, deu-lhe estabilidade e a entidade cresceu com a ajuda de um jogador misterioso que vence em curtas distâncias pela sua paixão pelo futebol e pelo clube que tanto ama. No Metropolitan ninguém duvida dele e só há palavras de agradecimento por um legado que durará até o infinito.