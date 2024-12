Atlético de San Luis derrotou Monterrey na semifinal de ida

Com golaço de Ricardo Chávez nos minutos finais, ADSL saiu na frente da série contra o Rayados

SÃO LUIS POTOSÍ — O Atlético de São Luís expirado 2-1 um Listradono primeiro duelo da série Semifinal do Abertura 2024para que a equipe Las Tunas tenha vantagem no retorno a Monterrey em busca de sua primeira final no Liga MX.

A primeira ação perigosa foi levada a cabo pelo Listrado Logo aos 2 minutos, quando Germán Berterame cabeceou em direção ao gol e seu chute passou próximo ao poste esquerdo de Andrés Sánchez.

Atlético de São Luís gerou a sua primeira abordagem perigosa aos 25 minutos, com um passe filtrado de Sebastien Salles-Lamonge para o brasileiro Leonardo Bonatini, que rematou desviado para a baliza de Luis Cardenas.

No entanto, Atlético de São Luís Ele deu o primeiro golpe abrindo o placar aos 30 minutos, após Ricardo Chávez cruzar para a área que Juan Manuel Sanabria finalizou para o gol e no rebote Leonardo Bonatini só teve que empurrar para fazer o gol.