Atlético San Luis x Rayados: escalações para o jogo de ida semifinal

Semifinal: ‘Cata’ Domínguez estreia no San Luis contra o Rayados O zagueiro, que esteve em dúvida devido a lesões durante a Liguilla com a ADSL, usa o distintivo de capitão. san luis x monterrey semifinal liga mx cata dominguez titular ESPN

jogar 0:45 Atlético de San Luis e Monterrey definem escalações para o jogo de ida Os estrategistas mandaram o melhor de suas equipes para o início da partida no Estádio Luis Alfonso Lastras.

A equipe de Potosí busca surpreender o Rayados no Apertura 2024 e chegar à final do torneio.

Atlético de São Luís sim Listrado Eles abrem a rodada semifinal do Torneio Abertura 2024 no Alfonso Lastras hoje à noite às 21h, um duelo que você pode acompanhar ESPN e Disney+.

O esquadrão de São Luís se posicionou como o ‘Cavalo Preto’ do Fiesta Grande após eliminar Tigresum dos favoritos ao título. Depois de derrotar os Felinos, Torrente de domingo reconheceu que sua equipe deve melhorar se quiser superar Listrado e se classifique para a final.

“Quando você joga com times tão bons, com um orçamento tão grande, é preciso ter um pouco de sorte”, disse Torrent “.Monterrei Lá em cima eles têm quatro monstros ou cinco, é um time que não precisa fazer muitas coisas para fazer gols, já vimos como eles jogaram Pumas sim Listradoe ele marcou cinco gols, é isso que me vem à cabeça, aqueles cinco monstros acima”, completou.

Julio César ‘Cata’ Domínguez retorna ao time titular do Atlético de San Luis. Imago7/ Pablo Ramírez

Por sua vez, Monterrei Ele derrotou com autoridade Pumas com ótimo desempenho na Universidade Olímpica, e embora muitos propósitos coloquem como favorito Listradoo treinador da ‘Gangue’, Martin Demichelisdescartou que seu time seja superior ao Atlético de São Luís.

“Não vamos enfrentar um rival fácil e é aí que quero que todos nós entendamos, primeiro os jogadores, nós como comissão técnica, os próprios torcedores também, que não somos os favoritos, que tomamos conta do circunstâncias, mas que “As equipes chegam merecidamente às semifinais e passa quem jogar os melhores 200 minutos, não quem se tornar favorito”, indicou. Demichelis.

Possíveis escalações para Atlético San Luis x Rayados

Atlético São Luís: Andrés Sánchez, Julio Domínguez (capitão), Aldo Cruz, Eduardo Águila, Ricardo Chávez, Juan Sanabria, Rodrigo Dourado, Sebastien Salles-Lamonge, Oscar Macías, Leonardo Bonatini e Vitinho.

Listrado: Luis Cárdenas, Gerardo Arteaga, Víctor Guzmán, Héctor Moreno (capitão), Fidel Ambriz, Óliver Torres, Sergio Canales, Érick Aguirre, Lucas Ocampos, Jorge Rodríguez e Germán Berterame.