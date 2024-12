Ator de ‘Days of Our Lives’ Wayne Northrop morre aos 77 anos

Wayne Northrop – um ator de televisão de longa data que apareceu em mais de 1.000 episódios da novela “Days of Our Lives” – morreu… de acordo com vários relatos.

O publicitário da estrela, Cynthia Snyder confirmou a notícia ao Deadline … dizendo que Northrop faleceu no Motion Picture and Television Woodland Hills Home – uma casa de repouso para profissionais da indústria cinematográfica.

esposa de Wayne, Lynn Arenque Northrop também divulgou um comunicado… dizendo que deu seu último suspiro nos braços de sua família – e agradecendo à The Motion Picture and Television Home por cuidar muito bem dele nos últimos anos de sua vida.

Ele teve sua grande chance em 1981, quando conseguiu um papel recorrente no programa “Dynasty” … aparecendo no piloto como Michael Culhane, motorista do barão do petróleo John Forsythe, Blake Carrington. Ele desempenhou o papel em 35 episódios do show.