Barcelona: Ferran agradece e aproveita a confiança de Hansi Flick

Ferran Torres agradece e aproveita a confiança do técnico Hansi Flick no Barcelona.

DORTMUND, Alemanha – Ferran Torres entrou em campo aos 71 minutos, quando o placar de 1 a 1 exigia o último empurrão do Barcelona, ​​​​e o fez no lugar de Robert Lewandowski, artilheiro do time. Houve quem jogasse a mão na cabeça pela audácia de H.ansi Flick… Até ao final do jogo os elogios ao treinador alemão foram tão unânimes como os aplausos ao avançado valenciano, autor dos dois gols com que o Barça conquistou a primeira vitória da sua história no Westfalenstadion.

Atmosfera bestial, mais de três mil fãs do Barcelona nas arquibancadas, um espetacular paredão amarelo e um grande jogo. Daquelas em que se sabe, se sabe ou se suspeita, que o resultado dirá muito a favor do vencedor e deixará dúvidas nos derrotados. Por mérito, desejo e sucesso de Ferrana equipe do Barça, que andou na corda bamba por vários minutos, acabou desfrutando daquela magnífica consideração.

“Saí para ajudar a equipe porque eles estavam nos pressionando. Com todo o grande jogo que a equipe estava fazendo, só tive que correr para o espaço, foi assim que surgiram os gols”, explicou o atacante, feliz com o desempenho, mas ainda mais assim com o resultado do equipamento do jogo.

Ferran Torres, autor de uma dobradinha, agradeceu ao técnico do Barcelona, ​​Hansi Flick, pela confiança. Foto AP/Martin Meissner

“São jogos de grupo, que se jogam juntos. Soubemos sofrer, não desabamos depois de termos empatado duas vezes e levamos o jogo para a frente”, afirmou, reconhecendo que “podemos sempre melhorar” e, ao mesmo tempo, vez, destacando que uma vitória como esta “ajuda-nos a recuperar sensações”.

Rápido na desmarcação, inteligente nas corridas e certeiro nos chutes, Ferran Torres aproveitou a confiança que o treinador lhe deu para quebrar a invencibilidade do Borussia em casa na Europa que durava há três anos, desde que o Ajax o derrotou em Novembro de 2021.

Primeiro, prestar atenção à rejeição do guarda-redes ao remate de Fermín para fazer o 1-2 e depois, superando o arrependimento do novo empate, encontrar o espaço onde Lamine Yamal passou a bola e converter o 2-3 num soberbo remate cruzado.

“Dedicamos isso aos torcedores, estamos felizes por eles e queremos continuar crescendo”, disse um Ferran que já marcou 8 gols em 16 jogos da Liga dos Campeões como jogador do Barça. É provável que continue a suscitar dúvidas… Mas o seu desempenho convida a todas as certezas.

PEÑA STOP, MESMO O QUE É DESNECESSÁRIO

Iñaki Peña não conseguiu resolver o erro de fora-de-jogo dos seus companheiros no 2-2 ao falhar, por centímetros, o remate de Serhou Guirassy na grande penalidade que significou o 1-1… Mas à sombra dessas duas jogadas que estiveram perto de custar o jogador um descontentamento Barcelonavalidou um desempenho impecável.

ESPN+ em espanhol

O jovem defendeu dois remates venenosos, com sabor a gol e mostrando alguns reflexos marcantes na primeira parte… Pouco antes do árbitro assinalar impedimento seguindo as instruções de um juiz de linha que poderia ter salvado a continuidade das jogadas claras.

Seguro entre os postes, preciso com os pés e transmitindo segurança e confiança aos companheiros, Iñaki Peña mostrou mais uma vez que Marc-André ter Stegen tem nele um substituto maravilhoso.