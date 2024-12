Barcelona: Ferran Torres está lesionado e é dúvida para a Supertaça

Após encerrar a partida contra o Atlético com desconforto, Ferran Torres passou por exames médicos que confirmaram lesão muscular no sóleo da perna direita

BARCELONA – Ferran Torres Acabou com dores musculares no último jogo do ano, frente ao Atlético Madrid, e depois de verificar que não diminuíam, foi examinado pelos serviços médicos do clube. Barcelonadeterminando que ele sofre de um lesão sóleo da perna direita que deixam sua participação no Supercopa da Espanha.

Embora a declaração do Barcelona não especifica se ferida É uma quebra nem faz referência a nenhum período de retirada específico, referindo-se apenas ao habitual ‘a sua evolução determinará a sua disponibilidade’, Ferran Torres Ele ficará afastado por pelo menos duas semanas, na melhor das hipóteses, podendo chegar a cinco se a quebra for confirmada.

Torres se machucou contra o Atlético EPA

Desta forma, já está descartada a presença de Ferran Torres na partida da Copa del Rey que o Barcelona disputará no dia 4 de janeiro em Barbastro e sua participação na Supercopa da Espanha que será disputada na Arábia Saudita entre 8 e 12 de janeiro. Também está muito no ar.

Uma lesão no sóleo é especialmente preocupante porque o atleta pode parecer recuperado e treinar normalmente para reaparecer, mas o risco de recaída é bastante elevado, razão pela qual os médicos têm um cuidado especial para evitar uma contratura posterior.

NA EMPRESA DE LAMINE YAMAL

Ferran junta-se assim a Lamine Yamal, lesionado a 15 de dezembro, durante o jogo que o Barça disputou contra o Leganés, em Montjuïc, e cujo primeiro prognóstico apontava para entre três e quatro semanas de folga.

A participação do jovem elenco juvenil na Supercopa da Espanha também não está garantida, então Flick, que já recuperou Ansu Fati, teria problemas no ataque no torneio que será disputado em terras árabes.

O Barça abrirá a competição no dia 8 de janeiro, enfrentando o Athletic Club na primeira semifinal, um dia antes de Real Madrid e Mallorca jogarem a segunda, com a final sendo disputada no domingo, 12 de janeiro.