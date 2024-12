Barcelona pede à Justiça que mantenha registro de Dani Olmo

O tribunal aceitou a audiência da reclamação apresentada pelo Barça contra a LaLiga para preservar os registos de Dani Olmo e Pau Víctor que foram negados pelos empregadores.

BARCELONA – Barça e LaLiga reuniram-se esta segunda-feira no Tribunal nº 10 de Barcelona na audiência marcada após a denúncia apresentada pelo clube do Barça contra os empregadores com o objetivo de manter o registo de Dani Olmo e Pau Víctor a partir de primeiro de janeiro de 2025 A resolução do caso está prevista para ser anunciada na próxima sexta-feira, 27 de dezembro, com a entidade catalã a confiar em voltar a vencer pela via judicial, tal como aconteceu com o caso. por Gavi.

O Barça apresentou um pedido de ‘medidas cautelares’ para manter os dois jogadores inscritos, argumentando que Olmo e Pau Víctor têm o direito de exercer a sua profissão, uma vez que a LaLiga recusou permitir a utilização de mais margem do salário de Ter Stegen, que se lesionou e alta até o final do curso.

Dani Olmo está de parabéns pelo gol contra o Brest. EFE

A LaLiga, que substituiu o salário do guarda-redes alemão pelo polaco Wojciech Szczesny, negou o pedido do Barça, escondendo-se atrás do regulamento, que só permite a sua utilização com um único jogador. O clube do Barça viu como também foram rejeitados os dois recursos apresentados contra essa decisão pela LaLiga, razão pela qual recorreu à justiça ordinária.

Nem mesmo o acordo assinado com a Nike, e que foi validado pelos sócios em Assembleia Extraordinária, foi suficiente para que o Barcelona conseguisse a regra 1:1 que Joan Laporta considerou possível tanto nos meses de Setembro como em Outubro.

O clube falta, reconheceu o presidente, cerca de 60 milhões de euros e do novo contrato com a multinacional norte-americana, apesar de obter um bónus após o acordo de mais de 150 milhões de euros, não poderá utilizar mais de 10, pelo que precisaria, com a maior urgência, de receitas comerciais para atingir esse montante.

Quatro dias depois de conhecer a decisão do juiz, o Barcelona não descarta a utilização da via da garantia, fórmula que já utilizou em agosto de 2022, quando após a contratação de Koundé encontrou dificuldades para o poder inscrever e entre o presidente e o tesoureiro Ferran Olivé colocaram até 11 milhões de euros em garantias que recuperaram ao fim de cinco meses.

· Desta vez, porém, o número é bem maior… E isso às custas da decisão do juiz com as medidas cautelares solicitadas pelo clube.