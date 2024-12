Barcelona pode vender camarotes do Camp Nou para registrar Olmo

Se o Tribunal rejeitar a ação contra a LaLiga, o Barcelona mantém a opção de vender a operação de vários camarotes VIP durante vinte anos

BARCELONA – O caixas do novo Spotify Camp Noucenário para o qual ainda não se sabe quando o Barcelonapretendo se tornar um nova alavanca de poupança para a diretoria de Joan Laporta, desta vez para facilitar o inscrição de Dani Olmo (e Pau Víctor) caso o Tribunal indefira na sexta-feira o pedido de medidas cautelares que o clube apresentou na segunda-feira.

Ele Barcelona mantém a esperança de que o juiz Ignacio Fernández Senespleda decida a seu favor na sexta-feira, como aconteceu no caso de Gavi e da sua inscrição como jogador de futebol titular, que a LaLiga rejeitou e o mesmo Tribunal de Barcelona admitiu, mas em paralelo, e considerando os prazos se aproximando (o assunto deve ser resolvido no máximo até 31 de dezembro), ele trabalha com outras opções, admitiu fonte do próprio clube à ESPN.

Daniel Olmo Denis Doyle/Getty Images

Uma delas é transferir a exploração de camarotes VIP do Spotify Camp Nou por um período de pelo menos vinte anos e por um valor superior aos 60 milhões de euros que o Barça necessita para registar Olmo e Pau Víctor. Esta seria uma solução de curto prazo, ainda que implicasse uma redução anual significativa das receitas provenientes da exploração do novo estádio e, num terreno, dos camarotes de luxo, especialmente atrativos para o clube.

O outro cenário que Barcelona aborda é a possibilidade de apresentar uma garantia pessoal dos necessários 60 milhões de euros. Esta fórmula, que já foi utilizada para registar Jules Koundé em agosto de 2022 e João Félix e João Cancelo um ano depois, também é tida em conta na sede do clube, justamente no momento em que se oficializa a entrada de Sisco Pujol como novo sócio. Conselho Administrativo.

O empresário, que originalmente participou nas eleições de 2021 como candidato de Jordi Farré, foi um protagonista excepcional na obtenção da garantia financeira de 124 milhões de euros que permitiu a Joan Laporta tornar-se presidente do Barça depois de vencer essas eleições, embora agora a sua entrada no clube seja separado (porque você já cumpriu o mínimo de cinco anos de adesão como requisito essencial) da possível apresentação desse endosso.