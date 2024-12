Barcelona x Leganés: Escalações do J18 da LaLiga

Depois da excelente vitória em Dortmund e beneficiando do revés do Real Madrid em Vallecas, o Barça, com o regresso de Araújo mas sem Flick no banco, recebe o Leganés.

Ele Barça regressa à LaLiga com a necessidade (moral) de recuperar o caminho dos bons resultados e a confiança teórica de receber um Leganés que perdeu nas cinco visitas anteriores ao Barcelona. A equipa líder do Barça fecha o domingo beneficiando do revés do Real Madrid em Vallecas e com o espírito renovado da vitória europeia em Dortmund.

Ansu Fati, jogador do FC Barcelona, ​​durante treinamento na cidade esportiva Joan Gamper. EFE

Apenas um dos 16 jogadores de futebol que participaram da última partida contra Leganésem junho de 2020, permanece no elenco do Barcelona. É Ansu Fatique abriu uma vitória (2-0) naquela que foi a última jornada (29) em que o Barça de Quique Setién gozou da liderança na temporada cobiçosa, temporada que terminou, aliás, com o polémico título de Real Madrid e Leganés, comandado por Javier Aguirre, rebaixado para a 2ª Divisão, onde permaneceu até o ano passado, quando foi promovido a campeão.

Neste domingo, o Barça terá a presença de Ronald Araújo como principal novidade no elenco (embora comece o jogo no banco) e a expectativa é que ele faça os primeiros minutos após ter sido reconhecido ontem em primeira pessoa por Hansi Flick, que, por sua vez, cumprirá o primeiro dos dois jogos de suspensão com que foi punido após a expulsão no campo do Bétis.

A equipe do Barça tem a possibilidade de ampliar a vantagem sobre o time para quatro pontos. Real Madrid no topo da classificação e, pelo menos, manter três acima do Atlético, que neste domingo recebe o Getafe visitará Montjuïc no dia seguinte.

O Leganés, um ponto acima do rebaixamento e que venceu apenas um dos últimos cinco jogos no campeonato, não venceu fora do Butarque, embora tenha empatado cinco em oito jogos fora.

este domingo Borja Jiménez não poderei contar Enrique Franquesaum jovem jogador do Barça que sofreu uma ruptura no ligamento cruzado do joelho contra o Sevilla, o que o manterá afastado até o final da temporada.

Eles continuarão fora do Barça Ter Stegen, Ansu Fati e Christensenalém dos jovens Bernardo embora no caso de Ansu não esteja descartado que ele receba alta na próxima semana.

Escalações Barcelona vs. Leganés

FC BARCELONA

Iñaki Peña, Koundé, Èric García, Íñigo Martínez, Balde, Casadó, Raphinha, Lamine Yamal y Lewandowski.,Martínez, Olmo,

LEGANÉS

Dmitrovic, Altimira, Sergio Gonzalez, Nastasic, Javi Hernandez, Neyou, Tapia, Juan Cruz, Oscar Rodriguez, De la Fountain e Cisse.

ÁRBITRO Quintero González.

ESTÁDIO Lluís Companys

HORA 15h ET / 12h PT / 13h MX