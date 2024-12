O ex-campeão interino do UFC Colby Covington chega em cima da hora neste fim de semana para sua primeira luta em um ano, quando enfrenta o emergente Joaquin Buckley na luta principal do UFC Tampa. O que está em jogo para Covington e Buckley em uma divisão meio-médio muito interessante?

Em uma edição totalmente nova de Between the Links, Mike Heck e Jed Meshew, do MMA Fighting, respondem às perguntas dos fãs sobre o confronto Covington x Buckley, o media day de Covington, o UFC Tampa e muito mais. Além disso, os tópicos podem incluir as consequências do UFC 310, a defesa dominante do título de Alexandre Pantoja contra Kai Asakura e o que pode vir a seguir para o campeão peso mosca, a vitória competitiva de Shavkat Rakhmonov sobre Ian Machado Garry, o anúncio oficial da Global Fight League e a surpreendente escalação. de lutadores e muito mais em nosso episódio mensal de perguntas e respostas com fãs.

Assista ao show ao vivo às 12h30 ET / 9h30 PT no vídeo acima.

Se você perdeu o programa ao vivo, ainda pode assistir acima ou ouvir a versão do podcast, que pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e onde quer que você obtenha seus pods.