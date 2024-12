Beyoncé ganha sucessos mais certificados para artistas femininas pela RIAA

Beyoncé está sozinha no trono de Diamante e Platina na indústria musical… a Recording Industry Association of America (RIAA) anunciou terça-feira que ela tem o maior número de títulos certificados por qualquer artista feminina, SEMPRE!!!

Dê crédito ao mais recente “Cowboy Carter” de Queen Bey por ajudá-la a ultrapassar o limite com 103 certificações no total … o álbum é platina, seu single principal “Texas Hold ‘Em” é platina dupla e “16 Carriages” também é ouro.

Seu “I Am Sasha Fierce” de 2008 e os sucessos “Single Ladies” e “Halo” estão um nível acima de Diamond com 11X cada, além de dezenas de outras certificações de todos os seus álbuns solo… incluindo o LP autointitulado de 2013 e “Lemonade”, além de novas placas de singles clássicos como “Best Thing I Never Had”, “Sorry” e “Run The World (Girls)”.