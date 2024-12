Bill Belichick não treinou nenhuma descida, mas seus rivais da NCAA já estão preocupados

UMO futebol CC está fervilhando de discussões sobre a surpreendente chegada de Bill Belichick ao cenário do futebol universitário. O lendário treinador, conhecido por suas seis vitórias no Super Bowl como técnico do New England Patriots, assinou um contrato de cinco anos no valor de US$ 50 milhões com o North Carolina Tar Heels. Esta mudança já despertou emoções entre os treinadores rivais, incluindo Dave Doeren da NC State.

Doeren cuja equipe está se preparando para o Military Bowl contra a Carolina do Leste não parecia emocionado quando sua disponibilidade para a mídia na quinta-feira começou com uma pergunta sobre Belichick. “Esse é o primeiro que vou receber hoje? Chocante“, comentou ele ao repórter, claramente desinteressado pelo assunto.

O vídeo de boas-vindas de Bill Belichick na Carolina do Norte combina tendências virais e destaques da NFL

Apesar de sua reação inicial, Doeren reconheceu a reputação de Belichick e o desafio que temos pela frente. “Bem, bem-vindo ao ACC. Estou animado para competir contra o treinador. Obviamente, todos os treinadores do ramo têm muito respeito e sabem o que fizeram. Para mim, como competidor, estou animado para competir, e isso é tudo que tenho a dizer sobre isso.”

A presença de Belichick em Chapel Hill é já fazendo ondas além dos bastidores do treinamento. Com Carolina do Norte e estado da Carolina do Norte a apenas 30 milhas de distânciaespera-se que a concorrência entre os programas se intensifique, especialmente no portal de transferências. Os Tar Heels historicamente dominaram esta rivalidade com 68 vitórias contra 40 do NC State, embora o NC State tenha conseguido uma vitória nesta temporada com uma vitória por 35-30.

Carolina do Norte se torna um ímã de portal de transferência

Agora, com Belichick no comando, A Carolina do Norte pode se tornar um destino preferencial para jogadores que desejam ser transferidos. Na verdade, o atacante Austin Blaske removeu imediatamente seu nome do portal de transferências ao saber da contratação de Belichick.

Doeren, que detém um recorde de 87-64 na NC State e teve um recorde de 6-6 nesta temporada, enfrenta não apenas a competição em campo com Belichick, mas também desafios no recrutamento e retenção de jogadores. O Pacote NIL (Nome, Imagem, Semelhança) de futebol do Tar Heels deverá disparar de US$ 4 milhões para US$ 20 milhões, solidificando ainda mais seu apelo para potenciais recrutas.

Ambos os programas terão mais uma oportunidade de mostrar suas equipes nesta temporada, antes de mergulharem no que promete ser uma rivalidade ainda mais intensa no próximo ano. NC State enfrentará East Carolina no Military Bowlenquanto a Carolina do Norte enfrenta UConn no Fenway Bowl, ambos os jogos agendados para 28 de dezembro. Enquanto Belichick faz a transição para o futebol universitário, todos os olhos estarão voltados para como essa mudança remodelará o cenário do ACC.