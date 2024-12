Bispo TD Jakes revela que foi submetido a uma cirurgia de emergência após incidente médico

O pregador da megaigreja dirigiu-se à sua congregação, The Potter’s House, em uma videochamada no domingo… aparecendo na tela e sendo aplaudido de pé.

Jakes, é claro, elogiou a Deus por sua graça e misericórdia… antes de dizer que as pessoas podem não perceber, mas vê-lo vivo é essencialmente um milagre.

O bispo explica que foi levado às pressas para a UTI após seu incidente médico no domingo passado… onde foi submetido a uma cirurgia de emergência. Ele não especifica qual problema a cirurgia abordou.

TD diz que está voltando à sua rotina normal… mas seu médico quer que ele vá com calma – não está claro exatamente o que isso significa no futuro.

Jakes termina seu mini-sermão dizendo que as pessoas que cuidam dos outros – como ele – precisam se lembrar de cuidar de si mesmas… e ele é a prova desse conceito.

Como dissemos a vocês… Jakes estava discursando para sua congregação no domingo passado quando de repente parou de falar e começou a convulsionar no primeiro estágio. Mais tarde, a Potter’s House divulgou um comunicado alegando que foi apenas um leve incidente médico – embora pareça mais sério do que inicialmente deixaram transparecer.