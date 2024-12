Bônus do UFC Tampa: Cub Swanson ganha o 8º prêmio de Luta da Noite do UFC pela briga épica com Billy Quarantillo

Cub Swanson sabe algumas coisas sobre como agradar uma multidão.

Após o evento de sábado do UFC Tampa, Swanson e Billy Quarantillo receberam bônus de US$ 50 mil pela luta vencedora da Luta da Noite no co-headliner. Os pesos-penas veteranos lutaram por dois rounds até que Swanson deu o golpe decisivo no terceiro e saiu com a vitória.

Este é o oitavo bônus de Luta da Noite para Swanson e o segundo para Quarantillo.

Eles não foram os únicos lutadores a apresentar resultados memoráveis ​​na Amalie Arena.

Os bônus de Performance da Noite da noite foram para Dustin Jacoby e Michael Johnson, que marcaram nocautes nos destaques.

Jacoby e o oponente Vitor Petrino fizeram os fãs vaiarem sua luta lenta, mas Jacoby deixou a jaula sob aplausos depois de nocautear Petrino com um soco no terceiro round. cinco lutas.

Johnson marcou um nocaute igualmente brutal ao pegar Ottman Azaitar com um contra-ataque no dinheiro. Foi o primeiro nocaute de Johnson em mais de dois anos.

Tanto Jacoby quanto Johnson também receberam US$ 50.000 por suas finalizações.