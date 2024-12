Borussia Dortmund x Barcelona: por um passo decisivo para a segunda fase

Com principal novidade de Araújo na convocação, Barcelona enfrenta o Dortmund com o desafio de terminar entre os 8 primeiros da Liga dos Campeões

DORTMUND – O Barcelona viajou para a Alemanha com a presença entre os 23 futebolistas convocados Ronald Araújo como principal novidade (depois de receber alta médica) e o desafio de enfrentar Borussia Dortmund um passo gigante, não definitivo, em direcção ao oitavas de final do Liga dos Campeões.

Empatado com o Borussia em doze pontos, uma vitória ainda não garantiria matematicamente a classificação do Barcelona entre os oito primeiros, mas uma derrota, olhando a classificação, abriria uma situação delicada.

Raphinha e Ronald Araújo no treino do Barcelona Barcelona

Na verdade, um empate (resultado que ocorreu nas duas visitas do Barça ao Westfalenstadion) prejudicaria igualmente ambas as equipas, deixando-as com dois dias de vantagem e deixando no ar o seu passe direto ou a obrigação de jogar o play-off anterior, desde então, tanto Barça quanto Borussia praticamente fecharam presença entre os 24 primeiros classificados.

Araújo, lesionado no dia 7 de julho durante a partida da Copa América entre Uruguai e Brasil, não deve reaparecer, naquela que seria sua estreia nesta temporada e estreia sob as ordens de Hansi Flick, que deve acontecer no domingo contra o Leganés, em Montjuïc, após estando fora há 157 dias. O Barça receberá mais de 2,5 milhões de euros do Programa de Proteção de Clubes da FIFA pela lesão.

Depois de vencer consecutivamente os últimos quatro jogos da competição (depois da decepcionante estreia no Mónaco), o Barcelona catapultou para a terceira posição, com os mesmos 12 pontos do Borussia e apenas atrás dos 18 do intocável Liverpool e dos 13 do Inter de Milão.

ESPN+ em espanhol

O regresso à Liga dos Campeões é a melhor notícia para Flick, depois da sequência desastrosa de resultados na LaLiga (5 pontos nos últimos 15 disputados) que põe em causa a liderança que o Barça ainda desfruta.

O treinador alemão, à frente do Bayern Munique, defrontou o Borussia Dortmund cinco vezes entre 2019 e 2021, e venceu todos os jogos… Embora no caso do Barça as suas visitas à Alemanha não tenham sido tão afortunadas.

Hamburgo foi a primeira e última cidade que o Barça visitou, num total de 34 jogos. Estreou-se perdendo por 2-1 nas meias-finais da antiga Taça dos Campeões Europeus frente ao Hamburgo (que eliminaria no play-off em Bruxelas) e regressou a Dortmund, cinco anos depois da segunda visita ao Borussia e após 13 meses da última partida na Alemanha, curiosamente novamente em Hamburgo e perdendo por 2 a 0 para o ucraniano Shakhtar Donetsk, que jogou a última temporada em casa, na cidade do norte do país.

Um saldo de 10 vitórias, 12 empates e 12 derrotas é a estatística do Barça na Alemanha, onde regressa com o desafio de esquecer o mau momento na LaLiga e dar um passo em frente numa Liga dos Campeões em que já venceu, por enquanto, sendo o protagonista notável.