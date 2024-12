Boteco do Tonho: liderança nata do Blog

Há 12 anos, o Boteco do Tonho conquistou um espaço cativo no meu blog. Aliás, foi meu primeiro grande sucesso, e em 2024 não foi diferente: continuou sendo um dos campeões de acesso. Para quem aprecia um bom boteco, o Tonho (@botecodotonho) mantém a mesma qualidade de sempre, com comida deliciosa e farta, perfeita para compartilhar. Entre as opções, você pode escolher a costelinha de porco, a tilápia recheada ou mesmo sem recheio. Mas há muito mais no cardápio! Esses são meus pratos favoritos, sempre acompanhados da clássica farofa de ovo, arroz, e o irresistível feijão com charque e quiabo.

Como entrada, o caruru da Suely, as hóstias de queijo coalho e o caldinho de maxixe com camarão são perfeitos para dividir entre amigos, enquanto rola muita conversa, petiscos e, claro, a cerveja sempre gelada. Ah, não se esqueça da pimenta da casa, que é indispensável para completar a experiência.

E já que estamos aqui, que tal relembrar as delícias desse ícone, o maior sucesso do blog em 2024?

Boteco do Tonho foi meu primeiro grande sucesso do blog no ano de 2012. A costela suína temperada apenas no sal fino fez tanto sucesso, que não deu pra quem quis. O segredo? O modo de fazer: forno no tempo certo e sal no ponto. A costelinha tem que ter gordura, senão não é carne suína. Precisa ter o encanto do sabor. Antes da postagem do blog, o boteco vendia em media 10 costelas por dia. Atualmente são mais de 50. Para acompanhar, eu gosto do feijão com charque, quiabo, e, claro, a farofa de ovos.

Em dezembro de 2015 entrava para a história do Boteco do Tonho a tilápia recheada com farofa de ovo e camarão, e fez tanto sucesso, que nosso chef quase se arrependeu, afinal, tirar a espinha sem destruir o peixe é uma arte. Mas aí entrou na cozinha a bem-amada do Tonho, Suely, e fez bonito, tanto que agora o filé de tilápia (peixe inteiro), bem macio, com a pele crocante, simplesmente é divino.. Para dar conta das duas receitas da tilápia, por semana no Boteco do Tonho são 150 a 180 peixes oriundas de Paulo Afonso.

Rota Boteco do Tonho

Preço: costela de porco – a partir de R$30,,00/ tilápia recheada R$ 90,00 (arroz, feijão e vinagrete) para três pessoas/

Funciona de terça a domingo das 11h às 16h/ Fecha na segunda

Rua Maneol Lourenço, 248 Ponta Grossa/ Telefone: (82) 32216209/ 988694330