Bruno Silva espera acertar o companheiro Alexandre Pantoja com vitória no UFC Tampa

Vencedor de quatro jogos consecutivos no UFC com 100 por cento de finalização e quatro bônus de desempenho conquistados, Bruno Silva vê seu confronto no UFC Tampa com Manel Kape neste sábado como a última etapa antes de disputar o título peso mosca.

“Bulldog”, que hoje mora na Flórida e treina com o campeão do UFC Alexandre Pantoja no American Top Team, disse em entrevista ao MMA Fighting que já discutiu com o amigo a possibilidade de talvez um dia lutarem entre si dentro do octógono.

“Todo mundo tem esse sonho”, disse Silva. “Nunca queremos lutar com um amigo, não quero lutar com o Pantoja, mas se for pelo cinturão, a gente luta. E ele disse exatamente isso: ‘Espero que você lute [for the belt] porque esse é o sonho. Somos amigos, brigamos todos os dias de graça aqui [in the gym]para que possamos ganhar algum dinheiro lá. Brigar pelo cinturão da maior organização do mundo é tudo o que sempre sonhamos. É melhor lutarmos pelo cinturão com um amigo do que com alguém que nem conhecemos.”

Silva impediu JP Buys, Victor Rodriguez, Tyson Nam e Cody Durden de ganhar US$ 200 mil extras em bônus em suas lutas mais recentes, enquanto Kape recentemente teve sua sequência de quatro vitórias consecutivas interrompida em uma derrota por decisão para Muhammad Mokaev.

“Mokaev é o número 9 [in the ranking] e teria disputado o cinturão se vencesse o Mokaev, mas perdeu, então acredito sinceramente que essa luta vai definir quem será o próximo pelo cinturão”, disse Silva. “Não existe peso mosca com quatro performances [bonuses] consecutivo como eu, então sou definitivamente um dos grandes nomes da categoria. Vou ganhar a próxima chance com uma vitória. Eu vivo para isso. Com essa vitória, mais um nocaute e mais uma atuação [bonus]o cinturão é o próximo.”

O peso mosca brasileiro disse que está “super animado” para enfrentar Kape e recebeu conselhos do companheiro antes do UFC Tampa. Pantoja venceu o lutador angolano na decisão em 2021, estragando a estreia no octógono de Kape, então campeão peso galo do RIZIN.

“Mais um nocaute para ‘Bulldog’”, disse Silva sobre sua previsão oficial para sábado. “’Bulldog’ vai acertar a mão, Kape vai cair e eu vou finalizar no ground and punch, como da última vez. É isso que estou imaginando aqui. Ele gosta de ser muito técnico e não se apressar na luta. Posso ser muito técnico também, mas vamos em frente e fazer outro show.”